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"Sağlık okuryazarlığı okullarda ders olarak okutulmalı"

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.08.2019 11:09 | Son Güncelleme

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Uysal : - "Sağlık okuryazarlığının okullarda ders olarak verilmesi gerekir. Özellikle tıp fakülteleri, eczacılık, hemşirelik gibi sağlıkla ilgili alanlarda çalışan kişiler ile bu kişilerin muhatap olduğu kitle, bu eğitimleri almalı" - "Sağlık okuryazarlığı düşük olan ülkelerde hastanelerde kalma süreleri uzuyor, bu da devlete bir maliyet getiriyor. Yanlış ilaç kullanımından dolayı ilaç maliyetleri artıyor ayrıca acil servisler yanlış kullanılıyor"

KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Uysal, sağlık okuryazarlığının okullarda ders olarak verilmesi gerektiğini belirterek, "Özellikle tıp fakülteleri, eczacılık, hemşirelik gibi sağlıkla ilgili alanlarında çalışan kişiler ile bu kişilerin muhatap olduğu kitle, bu eğitimleri almalı." dedi.

Sağlık okuryazarlığıyla ilgili seminer vermek için Kayseri'ye gelen Prof. Dr. Uysal, sağlık okuryazarlığının "bir hastanın ya da bireyin kendisine verilen sağlıkla ilgili bilgileri okuyup anlayabilmesi ve ona uygun davranış göstermesi" olduğunu söyledi.

Bu kavramın önemine dikkati çeken Uysal, "Sağlık okuryazarlığı ülkelerin hem sağlık düzeyleri hem de ekonomileri için çok önemli. Sağlık okuryazarlığı düşük olan ülkelerde hastanelerde kalma süreleri uzuyor, bu da devlete bir maliyet getiriyor. Yanlış ilaç kullanımından dolayı ilaç maliyetleri artıyor ayrıca acil servisler yanlış kullanılıyor. Sağlık okuryazarlığının gelişmesi öncelikle sağlık hizmetlerinin daha iyi verilmesini sağlıyor ve sağlık maliyetlerinin düşürülmesi açısından önemli." diye konuştu.

Prof. Dr. Uysal, Türkiye'de sağlık okuryazarlığının düşük olduğunu, 2012 yılından bu yana Sağlık Bakanlığının bu oranın artırılması için ciddi çalışmalar yaptığını dile getirdi.

- "Bu eğitimler bir broşürle sınırlı kalmamalı"

Sağlık okuryazarlığının genel eğitim sistemiyle ilişkisine dikkati çeken Uysal, şöyle devam etti:

"Hem sağlık çalışanlarının eğitilmesi hem de hastaların eğitimi için toplantılar, kongreler, çalıştaylar yapılıyor fakat sağlık okuryazarlığı istenilen düzeyde değil, daha da artılması gerekiyor. Sağlık okuryazarlığının okullarda ders olarak verilmesi gerekir. Özellikle tıp fakülteleri, eczacılık, hemşirelik gibi sağlıkla ilgili alanlarında çalışan kişiler ile bu kişilerin muhatap olduğu kitle, bu eğitimleri almalı. Bu eğitimler bir broşürle sınırlı kalmamalı. Sağlık okuryazarlığının artılması için medya da etkin kullanılmalı. Basın bu eğitimde rol almalı. Ne yazık ki medyada sağlık haberciliği sansasyonel şekilde yer alıyor. Medya reyting istiyor, en çok ilgi duyulan sağlık alanını da reyting için kullanıyor ancak sağlık ciddi bir iş. Uzmanı olmadığı konularda televizyona çıkan ve unvanı, akademik titri olan kişilerin bilmedikleri konuyla ilgili konuşmaması gerekiyor. Zaten ülkemizde sağlık okuryazarlığı düşük. Bir de bu şekilde programlar yapılması daha da durumu vahim hale getiriyor."

Sağlık haberlerinin medyada geniş yer bulduğunu ve ilgi çektiğini ifade eden Uysal, bunun sevindirici olduğunu ancak haberlerin sansasyonel şekilde işlendiğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ders Okul sağlık okuryazarlığı

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