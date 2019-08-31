"Sağlık okuryazarlığı okullarda ders olarak okutulmalı"

KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Uysal, sağlık okuryazarlığının okullarda ders olarak verilmesi gerektiğini belirterek, "Özellikle tıp fakülteleri, eczacılık, hemşirelik gibi sağlıkla ilgili alanlarında çalışan kişiler ile bu kişilerin muhatap olduğu kitle, bu eğitimleri almalı." dedi.

Sağlık okuryazarlığıyla ilgili seminer vermek için Kayseri'ye gelen Prof. Dr. Uysal, sağlık okuryazarlığının "bir hastanın ya da bireyin kendisine verilen sağlıkla ilgili bilgileri okuyup anlayabilmesi ve ona uygun davranış göstermesi" olduğunu söyledi.

Bu kavramın önemine dikkati çeken Uysal, "Sağlık okuryazarlığı ülkelerin hem sağlık düzeyleri hem de ekonomileri için çok önemli. Sağlık okuryazarlığı düşük olan ülkelerde hastanelerde kalma süreleri uzuyor, bu da devlete bir maliyet getiriyor. Yanlış ilaç kullanımından dolayı ilaç maliyetleri artıyor ayrıca acil servisler yanlış kullanılıyor. Sağlık okuryazarlığının gelişmesi öncelikle sağlık hizmetlerinin daha iyi verilmesini sağlıyor ve sağlık maliyetlerinin düşürülmesi açısından önemli." diye konuştu.