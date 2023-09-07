Sağlık personelini bıçaklayıp tekmeledi, 'Bu namus meselesi' diye bağırdı... Gaziantep'teki hastanede vahşet! Kimliği dikkat çekti...

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bıçaklı saldırgan dehşeti yaşandı. Hastanenin 3. Katında bulunan Onkoloji polikliniğinde görevli M.Y., husumetlisi olduğu iddia edilen hastanede çalışan bir kadın personelin eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

KARNINDAN BIÇAKLAYIP, YERDEYKEN TEKMELEDİ

Güvenlik görevlilerin müdahale edemediği olayda yerde kanlar içinde yatan M.Y.'yi bıçakladıktan sonra teklemeyen saldırgan bir süre kimsenin müdahale etmesine izin vermedi.

"BU NAMUS MESELESİDİR" DİYE BAĞIRDI

Bıçaklı saldırgan olaydan sonra "Bu namus meselesidir" diye bağırdı.

Polisin müdahalesiyle saldırgan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, sosyal medyada olay anına ait görüntüler paylaşıldı.

