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Sağlık turizminde durdurulamaz yükseliş! İngiliz medyası Türkiye’yi mercek altına aldı

19.11.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz medyasının manşetinde Türkiye’nin sağlık turizmindeki durdurulamaz yükselişi yer aldı. Estetik operasyon ve saç ektirmek için akın akın ülkemize gelen İngiliz vatandaşlarından bahseden gazeteler Türkiye'nin dünyanın estetik başkenti olduğunu vurguladı. Bu yoğun trafiği mercek altına alan İngiliz medyası aynı zamanda İngiltere ve Türkiye'deki estetik operasyonların fiyatlarını karşılaştırdı.

Sağlık turizminde durdurulamaz yükseliş! İngiliz medyası Türkiye’yi mercek altına aldı

Uzun süredir teşvik edilen sağlık turizmi sektörü son yıllarda meyvesini vermeye başladı. Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinden kadın ve erkekler saç ektirme ve estetik operasyonlar için akın akın ülkemize geliyor. Bu yoğun trafik İngiliz basınının gözünden kaçmadı. Bugün manşetlerde Türkiye’nin sağlık alanındaki durdurulamaz yükselişine yer verildi. İngiliz vatandaşları Türkiye’ye en çok diş tedavisi, saç ektirme ve yağ aldırma gibi estetik operasyonlar için geliyor.

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HER ŞEY DAHİL PAKETLER DİKKAT ÇEKİYOR

Türkiye’deki klinikler yurt dışından insanları çekmek için tedavi, uçak bileti ve konaklama dahil paketler sunuyor. İngilizler, bu konuda ülkemize gelecekler için çeşitli uyarılarda bulunuyor. Türkiye'deki paketlerin otelde konaklama, yemekler, masaj ve VIP ulaşım gibi ekstra hizmetleri de kapsadığına dikkat çekildi.

TÜRKİYE İLE İNGİLTERE KIYASI YAPILDI

Türkiye'de meme büyütme ve küçültme ameliyatları, yüz dolgusu ve burun estetiği gibi popüler operasyonların İngiltere'deki özel kliniklere göre çok daha ucuz olduğu kaydedilen haberde, birçok İngiliz'in estetik için Türkiye'yi seçmesinin çok doğal olduğu belirtildi. Haberde ayrıca İngiltere’de yapılması yasak ancak Türkiye’de serbest olan operasyonlara da yer verildi.

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"DÜNYANIN ESTETİK BAŞKENTİ TÜRKİYE"

İstanbul'un dünyanın estetik başkentine dönüştüğü yorumunu yapılan haberde fiyatlarda karşılaştırıldı.

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Türkiye'de meme büyütme ameliyatının en fazla 3 bin sterline (66 bin TL), yani İngiltere'dekinin neredeyse yarı fiyatına mal olduğu ifade edildi. Habere göre burun ameliyatı İngiltere'de 6 bin sterlinin üzerinde yapılırken Türkiye'de 2 bin 500 sterine mal oluyor.

Vücuttan yağ alma operasyonu olarak bilinen Liposuction'ın İngiltere'de maliyetinin 4 bin 800 sterlin olduğu belirtilen haberde Türkiye fiyatı ise bin 600 sterlin olarak belirtiliyor.

"TATİL GİBİ SUNULMAMALI"

Gazetede ayrıca uzman görüşlere de yer verilirken İngiltere Plastik Cerrahlar Birliği'nin estetik ameliyatların tatil gibi sunulmasının “hatalı ve yanıltıcı” olduğu açıklaması da aktarıldı.

Bu operasyonların çok ciddi olarak ele alınması gereken, riskli olabilecek işlemler olduğu yorumu yapılırken komplikasyonlara karşı da uyarı yapıldı.


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