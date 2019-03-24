Sağlık turizminde Rusya'dan 1 milyar dolarlık gelir hedefi

EDA ÖZDENER - Şifalı suları ve rehabilitasyon merkezleriyle sahip olduğu potansiyeli yüksek turizm gelirine dönüştürmek isteyen Türkiye, gelecek sene 100 bin Rus turisti termal tesislerde ağırlamayı hedefliyor.

Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sağlık turizmi potansiyelinin dünyadaki bilinirliğini artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Sağlık turizminde önemli bir potansiyele sahip olunmasına rağmen pastadan yeterince pay alınamadığına işaret eden Yılık, "Ülkemizin, sağlık turizm pastasından daha büyük bir dilim alması için dernek olarak üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazırız." dedi.

Orta Doğu ve Avrupalı hastaların, termal sağlık turizminde Türkiye'yi tercih ettiğini ancak Rusların ülkeyi sadece deniz, kum ve güneş turizmi olarak bildiklerini dile getiren Yılık, "Rus turist, Türkiye'nin sağlık turizmini, şifalı termallerini, başarılı sağlık merkezlerini bilmiyordu maalesef." ifadesini kullandı.