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Sağlık turizminde Rusya'dan 1 milyar dolarlık gelir hedefi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 11:14 | Son Güncelleme

Şifalı suları ve rehabilitasyon merkezleriyle sahip olduğu potansiyeli yüksek turizm gelirine dönüştürmek isteyen Türkiye, Rusya pazarına yöneldi - TESTUD Başkanı Yavuz Yılık: - "2020 hedefimiz, rehabilitasyon ve termal turizmde kademeli olarak Rusya'dan ülkemize ortalama 100 bin Rus vatandaşı getirmek ve ülkemize 1 milyar dolar döviz kazandırmak"

EDA ÖZDENER - Şifalı suları ve rehabilitasyon merkezleriyle sahip olduğu potansiyeli yüksek turizm gelirine dönüştürmek isteyen Türkiye, gelecek sene 100 bin Rus turisti termal tesislerde ağırlamayı hedefliyor.

Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sağlık turizmi potansiyelinin dünyadaki bilinirliğini artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Sağlık turizminde önemli bir potansiyele sahip olunmasına rağmen pastadan yeterince pay alınamadığına işaret eden Yılık, "Ülkemizin, sağlık turizm pastasından daha büyük bir dilim alması için dernek olarak üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazırız." dedi.

Orta Doğu ve Avrupalı hastaların, termal sağlık turizminde Türkiye'yi tercih ettiğini ancak Rusların ülkeyi sadece deniz, kum ve güneş turizmi olarak bildiklerini dile getiren Yılık, "Rus turist, Türkiye'nin sağlık turizmini, şifalı termallerini, başarılı sağlık merkezlerini bilmiyordu maalesef." ifadesini kullandı.

Rusya'da farkındalık yaratmak için çeşitli tanıtım organizasyonları gerçekleştirdiklerini anlatan Yılık, olumlu geri dönüşler aldıklarına değindi.

Yılık, "2020 hedefimiz, rehabilitasyon ve termal turizmde kademeli olarak Rusya'dan ülkemize ortalama 100 bin Rus vatandaşı getirmek ve ülkemize 1 milyar dolar döviz kazandırmak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da vurguladığı gibi nicelikten çok nitelikli turisti ağırlamanın ülkeye fayda getireceğine inandıklarını aktaran Yılık, termal sağlık turizminde hedef büyüttüklerini, gerçekleştirdikleri organizasyon ve faaliyetlerle Rusya'dan büyük ölçekte olumlu geri dönüşler aldıklarını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
sağlık turizmi TESTUD Başkanı Yavuz Yılık

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