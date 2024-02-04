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  4. Sağlıkçı hastayı hastaneye yetiştirmek yerine ambulansı durdurup muhabirle tartıştı!

Sağlıkçı hastayı hastaneye yetiştirmek yerine ambulansı durdurup muhabirle tartıştı!

04.02.2024 18:52 | Son Güncelleme:
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Elazığ’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, sağlıkçı yaralıyı hastaneye yetiştirmek yerine ambulansı durdurarak çekim yapan muhabire "Çekemezsin onu silmen lazım" dedi.

Sağlıkçı hastayı hastaneye yetiştirmek yerine ambulansı durdurup muhabirle tartıştı!

Kaza, Çaydaçıra Mahallesi Akıncı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Yaralı, sürücü olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa bildirildi. Sağlıkçı ambulans şoförü, yaralıyı hastaneye yetiştirmek yerine ambulansı durdurarak çekim yapan muhabire "Çekemezsin onu silmen lazım" dedi.

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Muhabir ile kısa süreli bir tartışma yaşayan sağlıkçı ardından hastaneye doğru hareket etti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ Otomobil motosiklet
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