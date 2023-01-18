Sağlıkçılardan maaşlara zam talebi! Eylem yaptılar

İstanbul Fatih'te bulunan İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binası önünde toplanan Öz Sağlık-İş Sendikası üyeleri maaşlarına zam yapılması için basın açıklaması yaptı.

Öz Sağlık İş Sendikası üyeleri saat 12.00'de İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde toplandı. Grup taleplerini içeren slogan attı. Basın açıklamasını Öz Sağlık İş Sendikası İstanbul 3 No'lu Şube Başkanı Ergin Balekoğlu ve Öz Sağlık-İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Erdem Dinç yaptı.

Açıklamada, pandemi sürecinde yatılı kuruluşlarda çalışan sosyal hizmet çalışanlarının yoğun mesai yaptığı belirtilerek maaşlarına zam yapılması talep edildi. (DHA)

