HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sağlıkçılardan maaşlara zam talebi! Eylem yaptılar

Sağlıkçılardan maaşlara zam talebi! Eylem yaptılar

18.01.2023 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öz Sağlık-İş Sendikası üyeleri, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binası önünde, iş yüklerinin arttığı ve maaşlarının enflasyon oranına göre düşük kaldığı gerekçesiyle eylem yaparak zam talebinde bulundu.

İstanbul Fatih'te bulunan İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binası önünde toplanan Öz Sağlık-İş Sendikası üyeleri maaşlarına zam yapılması için basın açıklaması yaptı.

Öz Sağlık İş Sendikası üyeleri saat 12.00'de İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde toplandı. Grup taleplerini içeren slogan attı. Basın açıklamasını Öz Sağlık İş Sendikası İstanbul 3 No'lu Şube Başkanı Ergin Balekoğlu ve Öz Sağlık-İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Erdem Dinç yaptı.

fwe

Açıklamada, pandemi sürecinde yatılı kuruluşlarda çalışan sosyal hizmet çalışanlarının yoğun mesai yaptığı belirtilerek maaşlarına zam yapılması talep edildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bayraktar TB2'den büyük başarı! Artık o ülkede de uçacakBayraktar TB2'den büyük başarı! Artık o ülkede de uçacak
Oğlu surlara çıkıp kendini yaktı! Nöbetin simgesiydiOğlu surlara çıkıp kendini yaktı! Nöbetin simgesiydi
Sosyal medyadaki bu paylaşım gündem oldu! Birçok marka indirime gittiSosyal medyadaki bu paylaşım gündem oldu! Birçok marka indirime gitti
Anahtar Kelimeler:
eylem sağlıkçılar

En Çok Okunan Haberler

Akşener'den Erdoğan'a çağrı! 'Gelin bu işe büyük bir nokta koyalım' diyerek açıkladı: Biz hazırız

Akşener'den Erdoğan'a çağrı! 'Gelin bu işe büyük bir nokta koyalım' diyerek açıkladı: Biz hazırız

Tüm senaryolar o tarihi gösterdi! "Sinyaller çok arttı"

Tüm senaryolar o tarihi gösterdi! "Sinyaller çok arttı"

Kahreden detay! Cezaevindeki eşi vefat etti

Kahreden detay! Cezaevindeki eşi vefat etti

Merkez Bankası'ndan bankalara sert uyarı: 'Son verin...'

Merkez Bankası'ndan bankalara sert uyarı: 'Son verin...'

Erdoğan'da seçim mesajı: Net tarih verdi! "73 yıl sonra aynı gün"

Erdoğan'da seçim mesajı: Net tarih verdi! "73 yıl sonra aynı gün"

Ukrayna güne felaketle uyandı: İçişleri Bakanı hayatını kaybetti

Ukrayna güne felaketle uyandı: İçişleri Bakanı hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.