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Sağlıklı beslenme migren ataklarını azaltıyor

27.11.2021 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genelde tek taraflı ve zonklayıcı karakterde, mide bulantısı hatta kusmanın eşlik edebildiği, ışık ve sese hassasiyetin olduğu, ataklar halinde gelen şiddetli baş ağrılarına sebep olan migreni beslenme ile kontrol altına almak mümkün.

Sağlıklı beslenme migren ataklarını azaltıyor

Atakları tetikleyen stres, menstrüasyon, az ya da fazla uyumak, öğün atlamak, yorgunluk, hava değişimleri (nem, basınç, rüzgar), alkollü ve mayalı içecekler, parfüm, deterjan ve bazı kokulu kimyasallar, parlak ışık, sigara dumanı gibi tetikleyicilerden uzak durmanın yanında bazı besin maddeleri de migreni ciddi oranda tetikliyor. Bu besinlerden uzak durmak, öğün atlamamak, dengeli ve sağlıklı beslenmek ise atakların sıklığını azalttığı gibi migren ağrılarında da yüzde 30 ile yüzde 70 oranında azalma sağlıyor. Birçok hastalıkta olduğu gibi migrende de önemli rol oynayan beslenmeye özellikle dikkat çeken Liv Hospital Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Belma Doğan Güngen migreni kontrol altına almak için bağırsağı düzenleyen, inflamasyonu azaltan ve mitokondrileri destekleyen besinleri anlattı.

MİGRENDE ÖNERİLEN BESLENME ŞEKLİ

Migreni kontrol altına alan ve düzenli tüketildiğinde ağrıları hafifleten besinlerin başında avokado, badem, kabak çekirdeği gibi magnezyum içeriği yüksek besinler geliyor. Bunların yanında omega 3 içeren balık, ceviz ile yeşil sebzeler ve dengeli protein diyete eklenmesi gereken önemli besinler arasında. Ve tabii ki hücrelerimizin enerji üretim merkezleri mitokondrileri destekleyen zeytinyağı, C vitamini, lahanagiller, koyu renkli sebze, meyve ve zencefil de tüketilmesi gerekli.

MİGREN HASTALARININ UZAK DURMASI GEREKEN BESİNLER

Migreni tetikleyen besinlerin başında kaşar peyniri, mayalı içecekler, şarap gibi nitrat içeren, histamin salgısını artıran eski beskletilmiş gıdalar,mayalı ürünler yer alıyor. Bununla birlikte bazı tuzlarda, besinleri koruyucu ve lezzet arttırıcı birçok atıştırmalıkta bulunan gıda katkı maddelerinden uzak durmak gerekiyor. Fazla tüketildiğinde bağırsak bariyerinin bozulmasına ve inflamasyonu tetiklemesi ile migren atağını geliştiren glüten içerikli buğday ürünleri de tüketilmemelidir. Yumurta akı, bazı kuruyemiş türleri, narenciye meyveler gibi alerjen gıdalar ile soya ve soyalı ürünler de migren hastalarına tavsiye edilmiyor.

DİKKATLİ TÜKETİLMESİ GEREKEN GIDALAR

Kahve tüketimi günde 1-2 fincanı geçmemek kaydıyla migrende ağrıyı rahatlatıcı rol oynarken, miktarı artınca atak sıklığını artırır. Vücudun küçük oranını tolere edebildiği bitter çikolata da fazla miktarda tüketildiğinde migren ataklarını belirgin olarak sıklaştıracaktır.

Bu besinler genel migreni azaltan besinlerdir. Kişisel farklılıklarda, bazı besin maddelerine alerji veya hassasiyet olması durumunda besinleri tüketmemelisiniz.

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