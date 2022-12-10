Sağlıklı beslenme nasıl yaşam tarzı haline getirilir?

Bu kalıplaşmış, herkesin bildiği şeyleri hayatınıza uyarlayamayabilirsiniz. Unutmayın ki beslenme yeniliklere açık olmayı gerektirir. İkinci olarak ise kendinizi “sıfır beden olmalıyım, fit olmalıyım, kaslı olmalıyım” gibi kalıplara sokmayın çünkü bu tarz şeyler artık sosyal medyayla beraber de hayatımızın içerisine girdi. Önemli olan sağlıklı bir beden, sağlıklı bir ruh ve bunların hepsinin bir bütün olması.

UYKU DÜZENİ ÇOK ÖNEMLİ

Üçüncü olarak uyku düzeninizi oluşturmaya çalışın. Bazen iş gereği kişilerde uyku düzenini oluşturmak zor olabiliyor ama işten bağımsız, uykuda herhangi bir düzensizliğiniz varsa yani gece çok sık uyanıyorsanız bunu beslenmeyle toplayabilirsiniz. Beslenmeyi yaptığınız halde düzelmiyorsa mutlaka bir uzmandan yardım alın. Mucize diyetlerden uzak durun çünkü bazen “3 günde 5 kilo verdirme”, “5 günde 10 kilo verdirme” gibi algılar bizim için çok dikkat çekici olabiliyor. Bunlar kısa süreli diyetler ve sizin için kısa vadede sonuç elde edebilir ama uzun vadede çok uygulanabilir değil, aynı zamanda tekrar kilolarınızı geri almanıza sebebiyet verebilir. Diyetisyen Gülçin Işık, sağlıklı beslenmenin yaşam tarzı haline getirirken nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve farkında olmadan yapılan yanlışların neler olduğunu sizler için anlattı.

