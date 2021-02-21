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Sağlıklı beslenmek pratik tariflerle de mümkün

21.02.2021 15:57 | Son Güncelleme:
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Sağlıklı beslenmek pratik tariflerle de mümkün

Koronavirüs pandemisinde sağlıklı beslenme daha da önemli hale geldi. Bu noktada uzun süre tok tutan ve besleyici özelliği ön plana çıkan yiyecek ve içecekler tüketmek daha da önemli hale geldi. Konu ile ilgili bilgi veren Mutfak Sanatları Uzmanı Nur Alparslan, sağlıklı beslenme konusunda önerilerde bulundu. Sağlıklı beslenmek için uzun zaman dilimlerini yemek hazırlamak için ayırmaya gerek olmadığını söyleyen Alparslan, pratik tariflere yönelmenin mümkün olduğunu söyledi.

Korona virüs sürecinde sağlıklı beslenmek isteyen çalışanların sabah erken uyandıkları için kahvaltı yapmadan yola çıkmalarından yola çıkan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uzmanı Nur Alparslan, oluşturduğu yiyecek, içecekler ile gün boyunca zinde tutan, bağışıklık sistemini güçlendiren pratik tarifler hazırladı.

DENGELİ VE DOĞAL BESLENMEYE DİKKAT

Korona virüs salgınının etkileri beslenme alışkanlıklarımıza da yansırken, dengeli ve doğal beslenmeye daha da dikkat etmeye başlayan vatandaşlar pratik olan yiyeceklere daha çok yönelmeye başladı. Doğal beslenmeye yönelenler için ekip oluşturan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uzmanı Nur Alparslan, beslenme ve diyetisyen ile birlikte vatandaşlara ve en çok da hastane, adliye, banka ile kamuda çalışanlara evden yardımcı oluyor. Kafe ve restoran gibi yerlerin kapanması ya da oturmanın yasak olması ile birlikte bu durumu değerlendiren genç uzman Nur Alparslan, sabah kahvaltısını ve öğle yemeğini dışarıdan yiyen kamu, kurum çalışanları ile vakti olmayan çalışanlara özel kahvaltı olarak tüketebilecekleri doygunluk oluşturan içeceklerden bahsetti.

ZİNDE BİR GÜN GEÇİRMEK İÇİN İÇECEK TERCİH EDEBİLİRSİNİZ

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uzmanı Nur Alparslan, “Hastane, adliye, kamu ve kuruluşta çalışan vatandaşlarımız genellikle sabah erken saatlerde çıktıkları için kahvaltı yapamıyorlar. Doğal olarak da bağışıklığını güçlendiremiyorlar. Zinde bir gün geçiremediklerinden dolayı biz içecek hazırlıyoruz. Smoothie içeceklerimizin içerisine zaten meyve, aynı zamanda sebzeyi de bulunduruyoruz. Hem C vitamini açısından hem de bağışıklığını güçlendirmek açısından sabah kahvaltıları yapmayan insanlar için içecek sunum olarak biz bunları hazırlıyoruz. Aynı zamanda öğlen bir şey yemek istediği zaman hazırladığımız kendi katkı maddesiz, rafine şekersiz, granolalarımızdan tüketebiliyorlar ve bu şekilde eğer isterlerse brokoli salatası, salata çeşitlerinden yağsız ve tuzsuz oranı düşük ana yemekleri de hazırlıyoruz. ‘Kahve içmek istiyorum, çikolata yemek istiyorum ama çikolatalar çok zararlı’ diyen insanlar için de lezzet topları ve kendi evimizde hazırladığımız ham kakaodan yapılmış çikolatalı ürünlerimizi de sunuyoruz” şeklinde konuştu.

'SAĞLIKLI YAŞAMAK İSTEYEN HER İNSANA HİTAP EDİYORUZ'

Uzman Alparslan, “Karbonhidrat oranları düşük, rafine şekersiz, glütensiz besinler olarak hazırlıyoruz. Hem sağlıklı kalabilmeleri için hem de bu tarz ürünlerle bağışıklıklarını güçlendirip, kolesterol oranlarını düşürerek sadece diyet yapan insanlara değil sağlıklı yaşamak isteyen her insana hitap ediyoruz. Bu ürünleri isteyen vatandaşlarımız bizimle iletişime geçtiği zaman onların evlerine kadar serviste bulunuyoruz. Hem onların yaşamsal olarak sıkıntıya düşmemeleri için paket servisinde bulunuyoruz. Hem de istedikleri ürünleri damak zevkine göre hazırlayıp ne tatlı ne de tuzlu bir şekilde hazırlıyoruz” dedi.

İHA

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