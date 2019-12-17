Sağlıklı beyin için erkeklere mate, kadınlara adaçayı tavsiyesi

Beyinde bulunan yağların yüzde 20'si DHA denilen omega-3'lerden oluşuyor. Bilim insanları doğru besinlerin doğru zamanda tüketildiğinde zeka ve konsantrasyon gelişimine önemli katkılar sağladığını ifade ediyor. Bu noktada güçlü bir hafıza, zekâ gelişimi ve beyni zinde tutmak için bazı besinlerin diğerlerine göre önemi çok daha fazla olduğu ifade ediliyor. Beynin güçlü, canlı kalmasını sağlayan, zihinsel gelişimine katkı sunan omega-3 seviyesinin ise en düşük olduğu ülkelerden birinin Türkiye olduğu da belirtiliyor. BEYNİN GIDASI OMEGA-3 Nişantaşı Üniversitesi’nde 14-15 Aralık’ta gerçekleştirilen 3. Nörobilim Kongresi’nde beynin gelişmesine katkı sağlayan besinlerle ilgili açıklamada bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç, omega-3’ün beynin gıdası olduğunun altını çizerek, “En çok ringa, sardalya, hamsi, somon ve alabalık gibi yağlı balıklarda bulunuyor. Aynı zamanda ceviz, chia ve keten tohumunda, semizotunda bol miktarda bulunuyor. B12 ve D3 vitamini de beynin gelişiminde çok önemli. Bunları az almamız beynin yakıtının bitmesine neden olur” dedi.

ADAÇAYI OMEGA-3 KAYNAĞI Omega-3 içeren adaçayının hafızaya büyük katkısı olduğunu söyleyen Dr. Ender Saraç özellikle odaklanma sorunu yaşayan kadınlar için adaçayının bir numaralı doğal ilaç olduğunu, günlük stresi azalttığını, beyin nöronlarının arasındaki bağlantıyı kuvvetlendirdiğini kaydetti. MATE ÇAYI ERKEKLER İÇİN UYGUN Mate çayının ise erkek fizyolojisine daha uygun olduğunu ifade eden Dr. Ender Saraç, “Mate çayında doğal kafein var. Kafein beyin için çok iyi bir uyarısı. Fakat mate çayında kahvede olduğu gibi tansiyonu bir anda yükseltme riski yok. Latin Amerika’da sağlıklı yaşayan kişilerin büyük bir çoğunluğunun mate çayı içtiği görülmüştür. Aynı şekilde matcha çayı da beyin, zekâ ve hafıza için çok faydalıdır” diye konuştu. BEYNE İYİ GELEN YİYECEKLER Yeni bir şeyler öğrenmenin, bulmaca çözmenin beyni çalıştırdığını söyleyen Dr. Saraç, “Beynimizi artık kullanmıyoruz. Düşünce ve hayal kalıplarımız sosyal medya ile gitti. Bunun yanında beyinden çıkıp dış ortama açılan tek sinir koku siniridir. Bu yüzden susam yağı ile burnun kenarlarını yağlamak da unutkanlığa iyi geliyor. Zeytin, sıkma zeytinyağı, hurma, işlenmemiş taze kırmızı et tüketimi, kakule, yabanmersini ve zerdeçal, brokoli ve bitter çikolata beyne iyi gelen diğer yiyecekler arasında” şeklinde konuştu.