Sağlıklı et tüketimi için bayramda bu önerilere dikkat!

PİŞİRME ŞEKLİ ÖNEMLİ

Koronavirüsün gıdalarla bulaştığına dair bir bulgu olmasa da gıda hazırlama süreçlerinde temizliğin en üst düzeyde sağlanması, et ürünleri başta olmak üzere; pişen tüm yiyeceklerin yüksek iç sıcaklığa erişmesi yani iyi pişirilmesi oldukça önemlidir. Kırmızı et; iyi kalite hayvansal protein olmasının yanı sıra, demir, fosfor, magnezyum mineralleri, çinko ile B1, B6, B12 ve A vitaminlerini içermektedir. Etler, C ve E vitaminini içermezler. Bu yüzden kırmızı etin yanında C vitamini içeriği yüksek besinlerle tüketilmesi, demir emilimini de artırması nedeniyle daha faydalı olacaktır. Pişirme yöntemi olarak; haşlama, fırınlama ve ızgara gibi yöntemler tercih edilmeli, kızartmalardan ve kavurma yönteminden kaçınılmalıdır. Etler mangal yapılacaksa; kömürleşecek şekilde kızartılmaması gerekir kömürleşen etler her zaman kanser riski taşır. Etin ateşe yakın olması B1, B12, folik asit gibi vitaminlerin kaybolmasına neden olmaktadır. Kurban bayramının geleneksel yemeği haline gelen kavurmanın içine tereyağı veya kuyruk/iç yağı eklemeden, kendi suyunda, kısık ateşte pişirme yapılmalıdır. Ayrıca,pişirirken içerisine kuyruk yağı ve iç yağ eklemek yapılan hatalardan biri olmaktadır. Sakatatlar, kolesterol ve doymuş yağ içeriği bakımından oldukça zengindirler. Özellikle kolesterol hastaları ile kalp-damar hastalığı riski taşıyan kişiler sakatat tüketiminden kaçınmalıdır. Bu nedenle tüketim miktarlarına dikkat edilmelidir.