Sağlıklı sanıyorsunuz ama kalp krizi ve felç riskini iki kat artırıyor

Doktor kontrolü olmadan bilinçsizce yapılan diyetler sağlık için büyük risk oluşturuyor. Keto diyeti tüm dünya tarafından en çok uygulanan diyetler arasında yer alıyor. Ultra düşük karbonhidrat içeren bu diyetin sağlıklı yaşamı desteklediği ve kilo verme sürecini hızlandırdığı düşünülse de on yıldan fazla bir süredir 1.500 kişiyi izleyen Kanadalı araştırmacılar, diyetin 'kötü' kolesterol seviyelerini artırabileceğini buldu.

KALP HASTALIKLARINA SAHİP OLMA RİSKİ İKİ KAT DAHA FAZLA

Yeni araştırmalar, popüler keto diyetine benzer diyetlerin daha yüksek kalp hastalığı riskiyle bağlantılı olabileceğini buldu. Yüksek yağlı, düşük karbonhidratlı bir diyet uygulayanların, akranlarına göre tıkalı arterler, kalp krizi ve felç gibi kardiyovasküler olaylara maruz kalma olasılığının iki kat daha fazla olduğunu buldular. Ekip bunun nedeninin, yüksek düzeydeki kötü kolesterolün arter duvarlarında onları daraltabilen veya tıkayabilen yağ birikintilerine neden olduğuna inanıyor.

KOLESTEROL SEVİYELERİNİ ARTIRABİLİR

Çalışmayı yöneten British Columbia Üniversitesi Kalp Akciğer İnovasyonu Merkezi'nden doktor Dr. Iulia Iatan şunları söyledi: "Düşük kalorili, yüksek yağlı [Keto benzeri] bir diyet uygulayan katılımcılar arasında, en yüksek LDL kolesterol seviyeleri, kardiyovasküler bir olay için en yüksek risk altındaydı. Bulgularımız, bir LCHF diyeti yapmayı düşünen kişilerin, bunu yapmanın LDL kolesterol düzeylerinde bir artışa yol açabileceğinin farkında olmaları gerektiğini gösteriyor.

DİYET SIRASINDA SAĞLIK KONTROLLERİNİN İZLENMESİ GEREKİYOR

Bu diyet modeline başlamadan önce bir sağlık uzmanına danışmalıdırlar. 'Diyet sırasında, kolesterol seviyelerinin izlenmesi ve diyabet, yüksek tansiyon, fiziksel hareketsizlik ve sigara içme gibi kalp hastalığı veya inme için diğer risk faktörlerini ele almaya çalışmaları önerilir.'

YAĞ ORANI YÜKSEK YEMEKLERE DİKKAT

Vücudumuz doğal olarak 'kötü' kolesterol veya düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) üretir, ancak doymuş ve trans yağ oranı yüksek diyetler yemek vücudunuzun daha da fazla LDL üretmesine neden olur. LDL, kalp krizi veya felç riskini artıran, arterlerde plaklar olarak bilinen iltihaplı yağ birikintilerinin birikmesine katkıda bulunur.

KETO DİYET NEDİR? KETO DİYETİNDE NASIL BESLENİLİR?

Keto diyeti, peynir, avokado ve yağlı balık dahil olmak üzere günlük kalorilerin yüzde 60 ila 80'ini yağlardan ve yüzde 20 ila 30'unu proteinlerden almayı içerir. Takipçiler mümkün olduğunca az karbonhidrat tüketmeye çalışırlar, bu da diğer kaynakların yanı sıra ekmek, pirinç ve patatesi azaltmak anlamına gelir. Karbonhidratlar, günlük olarak egzersiz yaparken veya hareket ederken vücudun kullandığı ana enerji kaynağıdır.

KETOJENİK DİYETİN ARAŞTIRMA SÜRECİ

Günlük kalori alımı ve kanlarındaki kolesterol seviyeleri hakkında verileri bir kez alınan 70.684 kişi bulduktan sonra, 'Keto benzeri' bir diyet uygulayan 305 katılımcıyı kontrol ettiler. Bu, günlük kalorilerinin yüzde 45'inden fazlasını yağlardan ve dörtte birden azını karbonhidratlardan almak olarak tanımlandı.

Diyetleri bu tanıma uymayan ve "standart yiyiciler" olarak tanımlanan 1.220 kişiyle eşleştirildiler. Genel olarak, katılımcıların yaklaşık dörtte üçü kadındı ve ortalama yaşı 54 idi. Hepsi de aşırı kilolu olarak kabul edildi. Veriler, diyabet, yüksek tansiyon, sigara ve obezite gibi faktörlere göre ayarlanarak analiz edildi. 12 yıllık çalışma sırasında, Keto benzeri diyet grubundaki kişilerin yaklaşık yüzde 9,8'i ciddi bir kardiyak olay yaşadı.

Bu, kalp krizlerini, felçleri ve stentleme prosedürüne ihtiyaç duyan arterdeki tıkanıklığı içeriyordu. Karşılaştırma için, standart diyeti yiyen grupta aynı dönemde sadece yüzde 4,3'ü ciddi kardiyak olaylarla karşılaştı. Araştırmacılar ayrıca Keto grubunda daha yüksek seviyelerde LDL kolesterol - veya kötü kolesterol - ve yağ ve kolesterolün vücutta taşınmasına yardımcı olan bir protein olan apolipoprotiein B buldular.

