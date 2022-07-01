Sağlıklı ve bebekleriniz için uygun en iyi bebek deterjanı çeşitleri

Cilt florası henüz gelişmemiş bebeklerin ciltleri çok hassas olur. Bu nedenle zararlı kimyasalları asla onun cildiyle temas ettirmemelisiniz. İş böyle olunca ebeveynler "Nasıl bir deterjan kullanmalıyız?" diye düşünmeye başlıyor. Bu noktada organik deterjanları seçmeye özen göstermelisiniz. Bunun yanı sıra sıvı formda olan deterjanlar, kolay durulanması ile sık sık tercih ediliyor. Peki, en iyi deterjanları keşfetmeye hazır mısınız?

1. Hipoalerjenik formül: Omo Bebek Parfümsüz Sıvı Çamaşır Deterjanı

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Hassas cilde sahip bebeğinizin çamaşırlarını yıkarken uygun bir deterjan kullanmanız oldukça önemli. Omo Bebek Parfümsüz Sıvı Çamaşır Deterjanı; boya, paraben, klor ve fosfat içermiyor. Hipoalerjenik formülü sayesinde bebeğinizin cildini tahriş etmiyor. Ayrıca çamaşırlardaki lekeleri kolayca temizliyor. Konsantre sıvı formüldeki bebek deterjanını 18 yıkamaya kadar kullanabilirsiniz. Ürün, üstün leke çıkarma gücü ile zorlu lekeleri hızla temizler ve deterjan kalıntısı bırakmaz. Üstelik yenidoğandan itibaren tüm bebek ve çocukların kıyafetleri için uygun. Normal ve hassas ciltler üzerinde dermatolojik olarak test edilmiş ürün, tüm ebeveynlerin güvenini kazanır.

2. Organik ve antialerjik: Minoris Baby Organik Bebek Çamaşır Deterjanı

En iyi bebek deterjanı olan Minoris Baby Organik Bebek Çamaşır Deterjanı, çamaşırlarda asla kalıntı bırakmaz. Türkiye'nin ilk ve tek bor içeren bebek deterjanı, tamamen organik ve antialerjik. Bebeğinizin pamuk cildi için özel üretilen bu ürünün %93,28’i organik; geri kalan %6,72'lik kısmı ise karbonat, limon tuzu, sitrat tuzu ve bor mineralinden oluşuyor. Çevre dostu ambalajı ile beğeni kazanan sıvı bebek deterjanının kutusu, %100 geri dönüştürülebilir. 7,88 pH değerine sahip deterjan, bebeğinizin cildinde tahrişe sebep olmaz. Üstelik bu deterjanı tercih ettiğinizde yumuşatıcı kullanmanıza da gerek yok.

3. Leke-savar kapağı ile Ariel Bebekler İçin Sıvı Çamaşır Deterjanı

Ariel Bebekler İçin Sıvı Çamaşır Deterjanı, leke-savar kapağı sayesinde şurup ve mama lekesi gibi zorlu lekeleri hızla çıkarıyor. Yöntem ise oldukça basit! İnatçı lekeler için kirli olan kısma sıvı bebek deterjanını dökün ve kıyafeti leke-savar kapağın arkası ile fırçalayın. Bu sayede lekenin kolay bir şekilde çıktığına şahit olacaksınız. Bebeğinizin çamaşırlarını onun cildi kadar yumuşacık yapan bu hafif kokulu ürün, çamaşırlarda kalıntı bırakmıyor. Dermatolojik olarak da test edilen sıvı çamaşır deterjanı, bebeğinizin cildinde alerjik reaksiyona sebep olmuyor.

4. Hem renklileri hem beyazları yıkayın: Baby's Green Organik Aloe Veralı Bebek Çamaşır Deterjanı

Daha önce de belirttiğimiz gibi bebeğinizin cildi çok hassas olduğundan onun için kullanacağınız her ürünü özenle seçmeniz gerekir. Bitkisel ham maddeler içeren Baby's Green Organik Aloe Veralı Bebek Çamaşır Deterjanı, kokusuz bir deterjan. Aloe vera, Hindistan cevizi ve nişastadan elde edilen ham maddeler ile elde edilen bu ürün, bebek deterjanı önerisi arayanların imdadına yetişiyor. SLES, parfüm, paraben ve fosfat içermeyen bebek çamaşır deterjanı ile hem renkli hem beyaz kıyafetleri yıkayabilirsiniz. Bu sayede tasarruf da edebilirsiniz.

5. Hem bebekler hem alerjik bünyeli yetişkinler için: ABC Hassas Ciltlere Özel Sıvı Çamaşır Deterjanı

Dermatolojik ve hipoalerjenik onaylı ABC Hassas Ciltlere Özel Sıvı Çamaşır Deterjanı ile hem bebeğinizin kıyafetlerini hem kendi çamaşırlarınızı yıkayabilirsiniz. Bebekler kadar alerjik cilt tipine sahip yetişkinler için de kullanıma uygun olan bu bebek deterjanı, çamaşırlarınızdaki kirleri kolay bir şekilde temizler. Az ve normal kirli çamaşırlarda 1 kapak, çok kirli çamaşırlarda 1,5 kapak sıvı çamaşır deterjanı kullanmanız yeterli. Giysilerinize zarar vermeden hassas bir bakım yapmak istiyorsanız bu ürünü mutlaka denemelisiniz. Deterjanı 25 yıkamaya kadar kullanabilirsiniz.

6. Tamamen bitkisel bir ürün: Life By Fakir Bitkisel Sıvı Bebek Çamaşır Deterjanı

Zorlu sayılabilecek tüm lekeleri mükemmel bir şekilde temizleyen en iyi bebek deterjanı Life By Fakir Bitkisel Sıvı Bebek Çamaşır Deterjanı ile kıyafetler hep ilk günkü kadar temiz olur. Hassas cilde sahip yetişkinler ve çocuklar için de kullanıma uygun olan ürün, sıvı formülü sayesinde çamaşırlarda asla kir ve kalıntı bırakmıyor. Hem renkli hem beyaz çamaşırlarda kullanıma uygun olması ile tasarruf etmenize sağlıyor. Vegan içeriğe sahip olan formülü ile doğa dostu bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Bu bebek deterjanı, tavsiye edilen en iyi ürünler arasında yerini alıyor.

7. Boya ve parfüm içermez: Dalin Sensitive Doğal Sabun Bazlı Sıvı Çamaşır Deterjanı

Bebeklerin çamaşırları sık sık kirlenir ve kıyafetlerinin sürekli değiştirilmesi gerekir. Kimyasal içeriğe sahip deterjanları sıklıkla kullanmanız ise bebeğinizin hassas cildinde alerjiye sebep olabilir. Bitkisel kaynaklı yağlardan elde edilen sabun bazı ile üretilen Dalin Sensitive Doğal Sabun Bazlı Sıvı Çamaşır Deterjanı, parfüm ve boya içermeyen formülü ile tüm annelerin gönlünü kazanır. En iyi leke çıkaran bebek deterjanı, zorlu lekeleri dahi kolayca çıkarır. Sıvı yapısı sayesinde kolay bir şekilde durulanır. Dermatolojik olarak test edilen bu bebek deterjanını ilk günden itibaren bebeğinizin çamaşırlarında kullanabilirsiniz.

8. Dermatolojik olarak test edilmiş: Uni Baby Sensitive Sıvı Çamaşır Deterjanı

Doğumdan yaklaşık 6 ay sonra ek gıdaya geçen bebeklerin kıyafetlerindeki yağ, süt ve meyve gibi zorlu lekeleri çıkarmak epey zor olabilir. Uni Baby Sensitive Sıvı Çamaşır Deterjanı, bu zorlu lekelerde en iyi sonucu elde etmenizi sağlar. Bebeklerin cildine uyum sağlayan özel formülü ile lekeleri çıkarırken bebeğinizin narin cildini de korur. Renkli ve beyaz çamaşırlarda kullanılabilen bu sıvı deterjan, dermatolojik olarak da test edilmiş. Kimyasal içermeyen en iyi bebek deterjanı olan bu ürünü mutlaka denemelisiniz.

9. Organik lavanta yağlı: Green Clean Baby Bitkisel Çamaşır Deterjanı

Doğal içeriğe sahip Green Clean Baby Bitkisel Çamaşır Deterjanı, organik lavanta yağı içeriyor. Düşük sıcaklıkta bile lekelerde üstün performans gösteren bu ürün, kıyafetlerinizi soldurmadan temizlik sağlıyor. Türkiye'nin en iyi bebek deterjanı olan bu ürünün tüm üretim aşamaları ekolojik sertifikaya sahip. Bu nedenle oldukça güven sağlıyor. Boya, hayvansal ham madde ve petrol içermediği gibi aynı zamanda çevre ve cilt dostu bir ürün. Bebeklerin yanı sıra hassas cilde sahip yetişkinler için de kullanıma uygun. Üstelik bu ürünü 55 yıkamaya kadar kullanabiliyorsunuz.

10. Düşük sıcaklıkta bile üstün performans: Farmasi Mr. Wipes Konsantre Bebek Çamaşır Deterjanı

Bebeğinize deterjan seçerken en dikkat etmeniz gereken nokta, temizleyicinin bebekler için üretilmiş olması. Diğer ayrıntı ise deterjanın sıvı formda olması. Sıvı deterjanlar, toz deterjanlara göre suda daha iyi çözülür ve kalıntı bırakmaz. Farmasi Mr. Wipes Konsantre Bebek Çamaşır Deterjanı hem renkli hem beyaz çamaşırlar için uygun. Ayrıca en iyi bebek deterjanı yorumlarında da ön plana çıkıyor. Ürünü kullananlar, lekelerin düşük sıcaklıkta bile kolayca çıktığını belirtiyor. Ayrıca tamamen organik olan ürün, bebeğinizin cildinde herhangi bir reaksiyona yol açmıyor.

11. Koku önleme teknolojisine sahip: Chicco Bebek Çamaşır Deterjanı

Bebeğinizin giysilerinin 6 yaşına kadar bebek deterjanı ile yıkanması gerektiğini biliyor muydunuz? Hiçbir ebeveyn, bebeğinin hassas cildinin kimyasallar ile temas etmesini istemez. Neyse ki ebeveynlerin sesine kulak veren Chicco Bebek Çamaşır Deterjanı, tamamen bebeğinizin ihtiyaçlarına göre özel olarak üretilmiş bir deterjan. Kobalt, krom ve nikel testlerinden başarıyla geçen bu ürün, dermatolojik olarak da test edilmiş. Koku önleme teknolojisine sahip deterjan, süper konsantre formülü ile renklendirici içermiyor ve lekeleri zahmetsizce çıkarıyor. Bize de "Daha ne olsun?" demek düşüyor!

12. Vegan formül: Baby Me Sıvı Bebek Çamaşır Deterjanı

Türkiye'nin en iyi bebek deterjanı markası olan Baby Me, 1500 ml'lik bebek çamaşır deterjanı ile yenidoğan da dâhil tüm çocukların kullanıma uygun. %100 bitkisel olan ürün, hiçbir hayvansal ham madde içermiyor. Doğal yağlardan elde edilen sabun içeriği ile üretilmiş olduğu için bebeğinizin çamaşırlarını yumuşacık yapıyor. Bu sayede ekstra yumuşatıcı kullanmanıza gerek kalmıyor. Ürünü çamaşırları makinede yıkarken kullanabileceğiniz gibi elde yıkama yaparken de güvenle tercih edebilirsiniz. Deterjan, özel formülü sayesinde giysilerin rengini de koruyor. Böylece giysilerin solmasını engelliyor. Kolay bir şekilde durulanması ile deterjan kalıntısı da bırakmıyor.

13. Hindistan cevizi yağı ve karbonat bir arada: Siveno Baby Doğal Çamaşır Sabunu

Bebeğinizin sağlığı için tüm kıyafetlerini giydirmeden önce mutlaka yıkamalı ve ütülemelisiniz. Hindistan cevizi yağı ve karbonat içeren formülü ile bütün kıyafetlerde ultra temizlik sağlayan Siveno Baby Doğal Çamaşır Sabunu, bebeğinizin cildine zarar vermez. İçeriğindeki Hindistan cevizi yağı, kumaşlarda derinlemesine temizlik sağlarken kirleri de kolayca çıkarır. Karbonat ise kireç önleyici özelliği sayesinde çamaşırların sertleşmesini önler ve bu sayede ilave olarak yumuşatıcı kullanmanıza gerek kalmaz. Aynı zamanda gliserin ilavesi de bulunan bebek deterjanı, en zor lekelere dahi etki eder. Bebeğiniz için özel üretilen bu deterjan, çevreye zarar vermez ve yer altı sularını kirletmez.

14. Elde yıkamada da kullanabilirsiniz: Just Green Bebek Çamaşır Deterjanı

Bebek önlükleri ve mendilleri sık sık kirlenir. Bu yüzden bazı çamaşırları biriktirmeden elde yıkamak isteyebilirsiniz. Hem elde yıkamada hem makinede kullanabileceğiniz Just Green Bebek Çamaşır Deterjanı, bu noktada imdadınıza yetişiyor. Tamamen bitkisel olan bu ürün, elde yıkamada ellerinize zarar vermiyor ve düşük sıcaklıkta bile lekeleri çıkarıyor. Üstelik hem beyaz hem renkli çamaşırlarda kullanıma uygun olması ile ekonomik açıdan da bütçenize fayda sağlıyor. Bitkisel bazlı ham maddelerden üretildiği için bebeğinizin cildini koruyor ve sağlıklı bir temizlik sunuyor.

15. Tüm kumaş türleri için uygun: Incia Doğal Bebek Çamaşır Makinesi Sabunu

Cildin hassas florası ile uyumlu olan Incia Doğal Bebek Çamaşır Makinesi Sabunu, kimyasal madde içermez ve ciltteki iyi bakterileri korur. Deterjanlara karşı hassasiyetiniz veya alerjiniz varsa siz de bebekler için üretilen bu doğal içerikli deterjanı tercih edebilirsiniz. Pamuklu, sentetik, ipek, yünlü gibi birçok kumaş çeşidi için uyumlu olan bu deterjanı tüm çamaşırlarınızda kullanabilirsiniz. Gliserin içeren ürün ile yumuşatıcı kullanmanıza da gerek kalmaz. Sentetik parfüm ve koruyucu içermediği için bebeğinizin solunum yollarına da zarar vermez. Hindistan cevizi yağı, karbonat ve limon tuzu içeren formülü ile çamaşırlarınızı ilk günkü kadar temiz tutar.

16. Zeytinyağı içerikli: Eyüp Sabri Tuncer Bebek Çamaşır Yıkama Sıvısı

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Doğal zeytinyağı sabunu içeren Eyüp Sabri Tuncer Bebek Çamaşır Yıkama Sıvısı'nı daha önce denediniz mi? Bu ürünün çamaşırlarda asla deterjan kalıntısı bırakmadığı, akredite laboratuvarlarında test edilerek onaylanmış. Bebeğinizin cildinde alerjiye sebep olabilecek paraben, SLS, SLES, ağartıcı, silikon, alkol, fosfat ve boya gibi kimyasallar da içermiyor. Rahatlatıcı bir etkisi de olan bu ürün; boraks içerikli formülü ile çikolata, mama ve süt gibi zor temizlenen lekeleri etkin bir şekilde temizliyor. Bu sayede anne ve babaların ilk tercihleri arasında yer alıyor.