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    4. Sağlıklı ve ışıltılı bir cilt için güvenilir bakım: LUDITA

    Sağlıklı ve ışıltılı bir cilt için güvenilir bakım: LUDITA

    24.05.2024 13:17
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    Bitkisel özlerin gücünün, iyi aktiflerle birleştiği etkili ürünlere sahip LUDITA, sağlıklı, ışıltılı bir cilt için güvenilir bakım sunar.

    Sağlıklı ve ışıltılı bir cilt için güvenilir bakım: LUDITA

    LUDITA bitkisel özlerin gücünü, iyi aktiflerle birleştirerek etkili ürünler yaratan; %100 yerli üretim bir kadın girişimci markasıdır.

    Yapay renklendiriciler, parabenler, alkol ve insan bedenine zararlı kimyasal maddeler içermez. Ayrıca hayvan haklarının ciddi bir destekçisi olan Ludita, ürünlerin geliştirme ve üretim süreçlerinin hiçbir aşamasında hayvanlar üzerinde test gerçekleştirmiyor.

    Marka, yüksek kalite standartlarına sahip ürünler üretirken, cildin doğal yapısını desteklemeyi ve etkili sonuçlar elde etmeyi hedeflemektedir.

    Markanın öncelikli hedeflerinden biri; özel kompleks formülleri sayesinde tek üründe birden fazla etki sunmaktır.

    Ludita cilt bakım ürünleri cildinizin ihtiyaç duyduğu tüm içerikleri tek üründe birleştirir ve sağlıklı, ışıltılı bir cilt için güvenilir bakımı size sunar.

    CİLT BAKIMINDA DEVRİM! LUDITA BAKUCHİOL SERUM NEDİR?

    Babchi... Muhteşem bir bitki!

    Bu bitkiden elde edilen bakuchiol ise adeta bir mucize! Bu madde de tıpkı A vitamini ve retinol gibi hücresel yeniden yapılandırmaya destek olan, kolajen, elastin ve hyaluronik asit sentezini hızlandırıyor. Ayrıca retinol gibi tahriş ve kuruluğa da neden olmuyor.

    Bakuchiol gibi doğal ve cilt dostu bir alternatif olan serumlar, yaz mevsiminde cilt bakımının kahramanı olabilir.

    LUDITA cilt bakım ürünleri bir Türk markası olarak Retinol alternatifi olan Bakuchiol serumunu 2023 yılında piyasaya sürdü ve oldukça ilgi gördü. Bitkisel içerik kullanımına önem veren ve bitkilerin gücüne inanan LUDITA , Bakuchiol serumu hibiskus bitkisi özü ile birleştirerek Türkiye’de ilk Bakuchiol serumu çıkaran markalardan biri olmuştur.

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    Doğanın mucizevi dokunuşu! Bakuchiol serum ile cildinizin ışıltısını serbest bırakın!

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    cilt bakımı cilt
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