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Sağlıklı yaşam için 7'den 70'e spor yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 14:40 | Son Güncelleme

İZMİR'de İl Sağlık Müdürlüğü'nün öncülüğünde sağlıklı beslenme ve hareketli hayat etkinliği düzenlendi.

Taylan YILDIRIM / İZMİR (DHA) - İZMİR'de İl Sağlık Müdürlüğü'nün öncülüğünde sağlıklı beslenme ve hareketli hayat etkinliği düzenlendi. Konak Meydanı'nda bir araya gelen sağlık çalışanları ile öğrenciler, spor eğitmeniyle sağlıklı yaşam için spor yaptı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla farkındalık yaratmak için Konak Meydanı'nda sağlıklı beslenme ve hareketli hayat etkinliği düzenlendi. İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bediha Salnur'un da katıldığı etkinlikte, öğrenciler spor eğitmeni Pınar Celiloğulları eşliğinde, fiziksel aktivitelerini yaptı. Bediha Salnur da en önde öğrencilerle birlikte spor eğitmeninin gösterdiği hareketleri yaptı. DAVRANIŞIYLA ÖRNEK OLDU Etkilik alanından tesadüfen geçen 64 yaşındaki Cengiz Yıldız ise günlük kıyafetleriyle en önde sporunu yaparak herkese örnek oldu. Yıldız, "Etkinlik çok güzel. Gençler devamlı sporla ilgilensinler. Ben genelde yürüyüş yaparım burada da etkinlik olduğunu gördüm, ben de katıldım. Çocuklarla spor yapmak çok güzel bir duygu. Onlar da öğrenme çağında, öğreniyorlar, hayatı öğreniyorlar" dedi. 'FARKINDALIK YARATIYORUZ' İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur ise, "Sağlık Bakanlığı'nın yaptırdığı araştırmada, hem sağlıklı beslenme konusunda hem de fiziksel aktivite konusunda toplumumuzun farkındalığının artırılması gerektiği sonuçları çıktı. Bu nedenle hazırlanan eylem planı çerçevesinde zaman zaman halkımızın en uğrak yeri olan meydanlarda spor aktiviteleri yapıyoruz. Bu bilinci yaratmaya çalışıyoruz. Aktivitemizin ne kadar az olduğunu kendimizden, komşularımızdan, ailemizden biliyorum. İnsanlar artık asansöre binmeyi merdiven çıkmaya, iki durak için dolmuşa binmeyi yürümeye tercih ediyorlar. Oysa kaslarımızın sağlıklı olması için çalışmaya ihtiyacımız var. Fiziksel aktivitenin zorunlu olduğunu söylemeye çalışıyoruz. Spor biraz daha profesyonel yapılabilir. Çocuklarımız da bu yaşlarda zaten oynuyorlar, ancak bilinçli şekilde fiziksel aktivitenin sağlıklarındaki önemini iletmeyi önemli görüyoruz" dedi. İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur ve öğrenciler daha sonra Gündoğdu Meydanı'na kadar yürüyüp etkinliği sona erdirdi.

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