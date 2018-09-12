Sağlıklı yaşam için doğru bildiğimiz yanlışlar! 'Bir türlü kilo veremiyorum' diyorsanız belki de nedenleri bunlardır

Sizin için sağlıklı yaşam tarzının ne olduğu, vücudumuza ve sağlığımıza zarar verebilecek bazı konulara vurgu yaptık. EFSANE 1: ETİKETLER HER ZAMAN DOĞRUYU SÖYLER Bir etikette yazılı olan her şeye inanıyorsanız, bu sizin için hoş olmayan bir sürpriz olacak. Üreticiler, ürünlerini daha sağlıklı göstermek için çok sayıda hile kullanıyor. Kalori miktarı, bir ürünün 100 gr'ı başına değil, bir porsiyon başına belirtilebilir. Bu durumlarda hayal edebileceğinizden çok daha fazla kalori alabilirsiniz. Örneğin, bir çikolatanın porsiyonu belirli miktarda kalori içeriyorsa, bu, tümünün 2-3 kat fazla kalori içereceği anlamına gelir. Diğer bir popüler hile de, malzemelerin yeniden adlandırılmasıdır. Örneğin, bir ürün çok fazla şeker içeriyorsa, etiketi 3 bileşen bulunduğunu söyleyebilir: şeker, fruktoz ve buharlaştırılmış pancar suyu. Yani şeker miktarı 45 gr değil, 15 gr. Ama aslında, 45 gr. Sağlıklı bir diyet yapmak istiyorsanız, etiketleri dikkatle okuyun ve bu kuralı uygulayın: daha az içerik varsa, yemeğiniz daha sağlıklıdır.

EFSANE 2: aKŞAM YEMEĞİNİ ATLAMAK İYİ BİR ŞEY Birçok insan akşam yemeğinin kötü olduğunu düşünüyor. Ancak çalışmalar, akşam yemeğinin sürekli atlanmasının metobolizmayı yavaşlatabileceğini, yorgunluğu artırabileceğini ve ertesi gün daha aşırı yeme isteği duyacağınızı gösteriyor. Akşam yemeğinde sağlıklı ve hafif şeyler tüketmeye özen gösterin ancak yemeyi ihmal etmeyin. Sebze ve protein ağırlıklı beslenebilirsiniz. EFSANE 3: HER GÜN EGZERSİZ YAPMAK İDEALDİR Hayır, değil. Bu sadece profesyonel sporcularda işe yarar. Aşırıya kaçmak ve mola vermeden spor yapmak kaslarımıza ciddi zararlar verebilir. Her gün sabahları yoga veya birkaç egzersiz yapabilirsiniz - bu gerçekten yardımcı olabilir. Ancak yoğun egzersizler için bilim adamları haftada sadece 5 saat'i öneriyorlar. EFSANE 4: NE KADAR ÇOK TERLERSEN, O KADAR HIZLI FİT OLURSUN Eğer olay terlemekse termal kıyafet ve özel saunalar mevcut! Örneğin, bir saatlik çalışma sırasında oldukça terlediniz ve 270-300 kalori yaktınız, ancak bir saatlik güç egzersizinde terlemediniz ama 360 kalori yaktınız. Yani attığınız ter miktarı hızlı kilo vereceğiniz anlamına gelmez. Saunalara gelince, saunada otururken kaybedebileceğiniz kalori miktarı, odanızda oturuyormuş gibi aynıdır.