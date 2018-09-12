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Sağlıklı yaşam için doğru bildiğimiz yanlışlar! 'Bir türlü kilo veremiyorum' diyorsanız belki de nedenleri bunlardır

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
BESLENME HABERLERİ  | 12.09.2018 11:08 | Son Güncelleme

Hepimiz sağlıklı ve güzel olmak istiyoruz, bu yüzden sağlıklı bir yaşam tarzının kurallarına uymaya çalışıyoruz. Günlük egzersizler, sabah koşusu, şekersiz ve karbonhidratsız beslenmeye çalışıyoruz. Ve bunlar gibi birçok ipucu bizi çevreliyor. Sosyal medyada, dergilerde ve arkadaşlarımızla sohbet ederken konu bir şekilde sağlıklı yaşam tavsiyelerine geliyor. Peki tüm bu tavsiyeler gerçekten işe yarıyor mu?

Sağlıklı yaşam için doğru bildiğimiz yanlışlar! 'Bir türlü kilo veremiyorum' diyorsanız belki de nedenleri bunlardır

Sizin için sağlıklı yaşam tarzının ne olduğu, vücudumuza ve sağlığımıza zarar verebilecek bazı konulara vurgu yaptık.

EFSANE 1: ETİKETLER HER ZAMAN DOĞRUYU SÖYLER

Bir etikette yazılı olan her şeye inanıyorsanız, bu sizin için hoş olmayan bir sürpriz olacak. Üreticiler, ürünlerini daha sağlıklı göstermek için çok sayıda hile kullanıyor. Kalori miktarı, bir ürünün 100 gr'ı başına değil, bir porsiyon başına belirtilebilir. Bu durumlarda hayal edebileceğinizden çok daha fazla kalori alabilirsiniz. Örneğin, bir çikolatanın porsiyonu belirli miktarda kalori içeriyorsa, bu, tümünün 2-3 kat fazla kalori içereceği anlamına gelir. Diğer bir popüler hile de, malzemelerin yeniden adlandırılmasıdır. Örneğin, bir ürün çok fazla şeker içeriyorsa, etiketi 3 bileşen bulunduğunu söyleyebilir: şeker, fruktoz ve buharlaştırılmış pancar suyu. Yani şeker miktarı 45 gr değil, 15 gr. Ama aslında, 45 gr. Sağlıklı bir diyet yapmak istiyorsanız, etiketleri dikkatle okuyun ve bu kuralı uygulayın: daha az içerik varsa, yemeğiniz daha sağlıklıdır.

EFSANE 2: aKŞAM YEMEĞİNİ ATLAMAK İYİ BİR ŞEY

Birçok insan akşam yemeğinin kötü olduğunu düşünüyor. Ancak çalışmalar, akşam yemeğinin sürekli atlanmasının metobolizmayı yavaşlatabileceğini, yorgunluğu artırabileceğini ve ertesi gün daha aşırı yeme isteği duyacağınızı gösteriyor. Akşam yemeğinde sağlıklı ve hafif şeyler tüketmeye özen gösterin ancak yemeyi ihmal etmeyin. Sebze ve protein ağırlıklı beslenebilirsiniz.

EFSANE 3: HER GÜN EGZERSİZ YAPMAK İDEALDİR

Hayır, değil. Bu sadece profesyonel sporcularda işe yarar. Aşırıya kaçmak ve mola vermeden spor yapmak kaslarımıza ciddi zararlar verebilir. Her gün sabahları yoga veya birkaç egzersiz yapabilirsiniz - bu gerçekten yardımcı olabilir. Ancak yoğun egzersizler için bilim adamları haftada sadece 5 saat'i öneriyorlar.

EFSANE 4: NE KADAR ÇOK TERLERSEN, O KADAR HIZLI FİT OLURSUN

Eğer olay terlemekse termal kıyafet ve özel saunalar mevcut! Örneğin, bir saatlik çalışma sırasında oldukça terlediniz ve 270-300 kalori yaktınız, ancak bir saatlik güç egzersizinde terlemediniz ama 360 kalori yaktınız. Yani attığınız ter miktarı hızlı kilo vereceğiniz anlamına gelmez. Saunalara gelince, saunada otururken kaybedebileceğiniz kalori miktarı, odanızda oturuyormuş gibi aynıdır.

EFSANE 5: KİLO VERMEK SADECE İRADENE BAĞLIDIR

Bir kişi kilo vermek istediğinde birçok kişi daha az yemelerini söyler. Toplum, kilo vermenin sadece iradeye bağlı olduğunu söyler. Evet irade önemli ama genetik ve yaşam tarzı da önemlidir. Her insan benzersizdir, herkes kendine uyacak diyeti ve egzersizi yapmalıdır. Buna karar verecek olan kişi de doktorunuzdur.

EFSANE 6: KOŞMAK HERKES İÇİN İYİDİR

Pek sayılmaz! Koşu, topuklarına fazla baskı yapan, asimetrik ayakları olan, fazla kilolu olan ve koşmak için tamamen hazırlıksız olan insanlar için tehlikeli olabilir. Ayrıca, koşma yaşlı insanlarda kalp sorunlarına neden olabilir. Çok sık çalıştırırsanız, kalp kasının kalınlaşmasına ve oksidatif strese neden olur. Bu etkiler daha çok uzun mesafe koşularında ortaya çıkar. Günde sadece 30-50 dakika koşmanız önerilir.

EFSANE 7: KARBONHİDRAT VE PROTEİN BİRLİKTE SİNDİRİLEMEZ

Karbonhidrat ve proteini karıştırmamalıyız çünkü birlikte sindirilemezler. Evet, karbonhidrat ve protein sindirilecek farklı ortamlara ihtiyaç duyar. Ancak vücudumuz düşündüğümüzden daha zekidir, bu yüzden ayrı ayrı işlenirler. karbonhidratlar ince bağırsakta emilir, protein döküntüleri de mide ve kalın bağırsakta devam eder. Sonuç olarak, vücudunuz her şeyi kendi başlarına halledecektir.

Günümüzde, sağlıklı ve formda olmak gerçekten popüler. Ancak kontrol etmemiz gereken pek çok ipucu var.

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