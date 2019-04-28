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Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 13:35 | Son Güncelleme

Elazığ’da düzenlenen bisiklet turunda, çok sayıda katılımcı sağlıklı yaşam için pedal çevirdi.Elazığ’da bağımlılığa dikkat çekmek için 9.

Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler

Elazığ’da düzenlenen bisiklet turunda, çok sayıda katılımcı sağlıklı yaşam için pedal çevirdi.
Elazığ’da bağımlılığa dikkat çekmek için 9. Yeşilay Bisiklet turu düzenlendi. Hafta sonu havanın da güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar bisiklet turuna büyük ilgi gösterdi. Elazığ Valiliği, Yeşilay Cemiyeti, Bisikletliler Derneği, Medical Park Elazığ Hastanesi, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nün ortaklaşa yaptığı etkinlikte katılımcılar, Malatya yolundan öğretmenevine kadar pedal çevirdi. Daha sonra etkinliğe katılanlar arasında çekiliş yapılarak Medical Park Elazığ Hastanesi tarafından 3 kişiye bisiklet hediye edildi.
"Bir nedenim var, bir bisikletim var" sloganıyla pedal çevirdiklerini belirten Yeşilay Cemiyeti Elazığ Şube Başkanı Tamer Kayaoğlu, “Bir farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşamı halkımıza benimsetmek için bu organizasyonu tertip ettik. Bundan sonraki dönemlerde de bu organizasyonumuz devam edecek. Hava gayet iyi katılım da yüksek. Elazığlı hemşehrilerimiz bunu bir fırsat bildiler" dedi.
Medical Park Elazığ Hastanesi Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten ise, "Uzun zamandır biz de bisiklet kullanmıyorduk. Eskiye dönüş yaptık. Herkes için sağlık sloganıyla birlikte sağlık sporda diyoruz. Sağlıklı bir vücut için zinde kalmak lazım. Oldukça yüksek bir katılım oldu, olumlu dönüşler aldık. Yeşilay bünyesinde sağlıklı yaşam ve sağlıklı gelecek seminerimiz vardı. Bu ise işin spor ayağı. Türkiye genelinde 52 ilde eş zamanlı yapıldı. Sağlık için pedalladık" diye konuştu.
Etkinliğe katılanlardan Mehmet Saltuk Arıkan ise, Elazığ’ın konum itibariyle bisiklet binmeye uygun bir şehir olduğunu kaydetti.

Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler

Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler

Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler

Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler

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