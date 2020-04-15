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  4. Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenleme TBMM'de kabul edildi

Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenleme TBMM'de kabul edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2020 21:16 | Son Güncelleme

Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenleme ile Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisine ilişkin düzenlemeyi de içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenleme TBMM'de kabul edildi

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı, görevleri sebebiyle işlenen, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında, ilgili kanunlara göre tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılacak.

Söz konusu suçlarda, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak.

Şiddetin vuku bulduğu sağlık kuruluşunda, faile veya yakınına mağdurun verdiği hizmeti verebilecek başka sağlık personeli ve yardımcı sağlık personeli bulunması halinde, hizmet ilgili diğer personel tarafından verilecek.

BAKAN KOCA ÇAĞRI YAPMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddet yasası ile ilgili milletvekillerine çağrı yapmış "Sağlıkta şiddet yasası oy birliği ile kabul edilsin" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
TBMM Kovid-19 koronavirüs sağlıkta şiddetin önlenmesi

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