Sağlıktan ev temizliğine varana kadar etkili! Birçok derde derman oluyor

Karbonat ismiyle bilinen sodyum bikarbonatın 8 farklı kullanımı çok işinize yarayacak. İşte hiç bilinmeyen karbonat kullanımı...
Kilim veya halının üzerine karbonat serpiştirin. Üzerine sıcak su dökün. Bir gece bu şekilde bekletin. Ertesi gün kilimi makinede yıkayın. Halıyı ıslattıysanız da duru su ile silin. Aradaki farka şaşıracaksınız. Halınız adeta yeni gibi olacak.
Terlemeyi önlemek için deodorant vazgeçilmez bir kaynak. Tek yapmanız gereken karbonat ve suyu karıştırmak. Bu karışımı koltuk altınıza sürün. Ancak karışımı macun kıvamına getirmelisiniz. Aşırı sulu olmamalı.
Oda parfümleri kötü kokuları yok etmek yerine maskeler. Karbonat güvenilir bir alternatiftir ve kokuları gizlemek yerine yok eder. Karbonat ile lavanta yağını karıştırıp küçük bir kaba koyun. Kokuyu değerlendirmek istediğiniz bir odada bekletin.
Beyaz kıyafetlerinizi yıkarken deterjana ek olarak bir su bardağı karbonat ekleyin. Zorlu lekeleri anında sökecektir.
Gümüşler üzerinde matlatmış lekelere karşı savaş açar. Karbonat eklenmiş sıcak suyun içine gümüşleri koyun. Birkaç dakika bekledikten sonra harika bir sonuçla karşılaşacaksınız.
Dibi yanan tencereleri temizlemek için; karbonat ile suyu tencere ya da yanmış tavada kaynatın. Bitti bu iş!
Sirke, karbonat ve bir kap kaynamış suyu karıştırın. Hazırladığınız karışımı giderlere dökün. 10 dakika içinde tıkanmış giderler açılacaktır.
Günde 3 defa karbonatla yaptığınız gargara boğaz ağrısını hafifletmeye yardımcı olacaktır. Çok fazla ilaç kullanmak istemeyenlere alternatif olacaktır.
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