HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Sahibinden satılık kilise! Fiyatı dudak uçuklatıyor

Sahibinden satılık kilise! Fiyatı dudak uçuklatıyor

13.07.2021 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan Aziz Yuhanna Kilisesi, apart otel yapmak için izin alamayan sahibi tarafından 2016 yılında 1 milyon dolara satışa çıkarıldı. Ancak alıcı bulamadı. İmar planlarında 'bahçeli ev' olarak görülen 600 yıllık bina, 5 yıldır yeni sahibini bekliyor. Kilisenin sahibinin ciddi bir takas teklifi geldiğinde bu yapıyı takasa sokmak istediği, İstanbul ve Bursa'da merkezi yerlerdeki mülkiyetlerle, binalarla takasa girilebileceği öğrenildi.

Türkiye ve Yunanistan, 1923 yılında Lozan Barış Antlaşması'na ek olarak yaptıkları sözleşme uyarınca kendi ülkelerinin yurttaşlarını din esası üzerine göçe tabi tuttu. Bu göçün sonucunda TBMM, Mülk Edindirme Kanunu çıkararak, Yunanistan'dan Türkiye'ye gelenleri mülk sahibi yaptı. Tirilye Mahallesi'nde kilise olarak kullanılan bina 1928 yılında Yunanistan'dan gelen Giritli Ali Durak isimli Türk bir aileye verildi. Giritli aile, 90 yıl sonra binayı İstanbullu bir iş adamına sattı. Apart otel yapmak isteyen iş adamı, bürokratik engele takıldı. Mudanya Belediyesi'nin imar planlarında bahçeli ev olarak görülen binanın butik otel yapılmasına Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü daha önce kilise olarak kullanıldığı gerekçesiyle izin vermedi.

AW369309_02

Adının açıklanmasını istemeyen iş adamı da binayı 2016 yılında 1 milyon dolara satışa çıkarttı. Bugün sadece taş duvarları ayakta kalan bina aradan geçen 5 yıla rağmen alıcı bulamadı.

Yaz tatillerini karavan ile Türkiye'de geçiren Polonyalı çift, gezilerinin Bursa ayağında Aziz Yuhanna Kilisesi'ni ziyaret etmek istedi. Kilisenin sahibinden satılık olduğunu öğrenen Malgorzata Laczek, "Buranın restore edilmesi bizim gibi turistlerin gelip ziyaret etmesi için önemli" dedi.

AW369309_05

TAKAS SEÇENEĞİ DE VAR

Kilisenin 1 milyon dolara sahibinden satılık olduğunu, ancak 5 yıldır satılmadığını belirten rehber Kadri Uyanık ise, "İlan hala duruyor. Dilerim bir an önce satılır. Bir an önce tamir olur. Kilise olarak kullanılması bölgeye katkı koyması açısından önemlidir. Takas yoluyla da değerlendirilme seçeneği bulunuyor. Mal sahibi ciddi bir takas teklifi geldiğinde de bu yapıyı takasa sokmak istiyor. İstanbul ve Bursa'da merkezi yerlerdeki mülkiyetlerle, binalarla takasa girebilir" diye konuştu.

AW369309_07

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnanılır gibi değil! Sesi en ince özellerine kadar kopyalıyorİnanılır gibi değil! Sesi en ince özellerine kadar kopyalıyor
PARTNERHızını alamadı! Cezaevinden çıkıp Sabancı'ya küfürler yağdıran Aygün, geri adım atmadıHızını alamadı! Cezaevinden çıkıp Sabancı'ya küfürler yağdıran Aygün, geri adım atmadı
Her şey kaşla göz arasında oldu! Görüntüleri izleyince şoke oldularHer şey kaşla göz arasında oldu! Görüntüleri izleyince şoke oldular
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
klise yeri kendi nasil sahsa ait oluyor anlamadim kendileri bizans kralinin torunumu
Bahçeli ev olarak verilen ruhsatta sonra nasil degisim oluyor anlamis değilim. 20 senedir bu ülkeyi yönetenler onu yaptik bunu yaptik. Derken burayı niye atlamislar da haber olarak bizim önümüze geliyor bence restore edilip turizme kazandırılmali yada bir dozer kepçe ile yıkacan kimseye malzeme vermeyecen
utanmadan 1 milyon dolar istemiş.Yahu millet keriz mi hiçbir şey yapamayacağı yeri alsın.Sen orayı değil 1 milyon dolara 1 dolara bile satamazsın kardeş geçmiş olsun.

En Çok Okunan Haberler

Türk bayrağını koparıp çöpe attı: Çok keyifliydim

Türk bayrağını koparıp çöpe attı: Çok keyifliydim

Aygün Aydın hapisten çıkar çıkmaz Hakan Sabancı’ya küfürler yağdırdı

Aygün Aydın hapisten çıkar çıkmaz Hakan Sabancı’ya küfürler yağdırdı

Sessiz sedasız ayrıldı

Sessiz sedasız ayrıldı

Bayram öncesi endişelendiren haber!

Bayram öncesi endişelendiren haber!

50 yaş ve üstü erkeklerde görüldü! ABD'den koronavirüs aşısı açıklaması

50 yaş ve üstü erkeklerde görüldü! ABD'den koronavirüs aşısı açıklaması

2 bin kişilik mahalle karantinaya alındı

2 bin kişilik mahalle karantinaya alındı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Valilik duyurdu! Bayrama sayılı günler kala yasaklandı

Valilik duyurdu! Bayrama sayılı günler kala yasaklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi?

Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi?

Saniyeler içinde yere yığıldı! İş insanının kahreden ölümü

Saniyeler içinde yere yığıldı! İş insanının kahreden ölümü

Şaşırtan görüntüler! Sahilde uyudular

Şaşırtan görüntüler! Sahilde uyudular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.