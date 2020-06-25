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Sahibinden satılık köy ilanı dikkat çekti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 15:03 | Son Güncelleme

İsveç'in Vastmanland bölgesinde bulunan ve ülkenin en eski sağlık merkezi olma özelliği taşıyan Santra Brunn sahibinden satılığa çıkarıldı. 320 yıllık bir geçmişe sahip olan spa köyü 1990'ların başında bugünkü halini alırken, doğasıyla da ziyaretçilerini büyülüyor.

Sahibinden satılık köy ilanı dikkat çekti!

Sahibinden satılık köy ilanı görenlerin ilgisini çekiyor. İsveç'in Vastmanland bölgesinde bulunan bir köy sahibinden satılığa çıkarıldı. Ülkenin en eski sağlık merkezi olan bu köy, 320 yıllık bir geçmişe sahip. Gerçek manada bir köy olan ve 1990'ların başında bugünkü halini alan köy, doğasıyla ziyaretçilerini büyüküyor.

Yeşillikler içinde yer alan Santra Brunn'un sahibinden satılığa çıkarılmasının ardından köyün yeni sahibinin kim olacağı merak konusu. Köyün tamamı için 7 milyon dolar değer biçilirken, 70'e yakın evin bulunduğu köyü her yıl ortalama 6 bin turist ziyaret ediyor.

Santra Brunn sağlık köyünün sahibi, bu özelliklere sahip bir spayı sıfırdan kurmaya çalışmanın çok zor olduğunu belirtirken mevcut örneklerinin de Santra Brunn gibi olmadığını iddia ediyor.

84 hektarlık bir alana yayılan köyde, otel, kreş, havuz, sağlık merkezi, restoran, sauna, spor salonu gibi sosyal alanlar da bulunuyor.

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