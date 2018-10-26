HABER

Şahika Ercümen'den Salda Gölü'nde dünya rekoru (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 15:31 | Son Güncelleme

'SUYUN ALTINDA AĞZIMI KAPALI TUTAMAYACAĞIMDAN KORKTUM' Milli sporcu Şahika Ercümen, Salda Gölü'ndeki dünya rekorunun ardından basın toplantısı düzenledi.

Şahika Ercümen'den Salda Gölü'nde dünya rekoru (3)

'SUYUN ALTINDA AĞZIMI KAPALI TUTAMAYACAĞIMDAN KORKTUM'
Milli sporcu Şahika Ercümen, Salda Gölü'ndeki dünya rekorunun ardından basın toplantısı düzenledi. Dün hava şartları nedeniyle dalış yapamadığını hatırlatan Ercümen, "Başarılı, güzel bir dalış gerçekleştirdik. Ülkemize, yeni dünya rekoru armağan ettik. Salda Gölü çok güzel. Dünyaya tanıtırken korunmasını istedik. Altyapı yetersiz olursa gölümüzü kaybederiz. Salda, güzel ve eşsiz bir göl. Yaptığımız görüşmelerde, buranın korunmasının teminatını aldık" dedi.
Havanın güneşli olmasına rağmen göl suyunun soğukluğuna vurgu yapan Ercümen, "Hava şartları suyun soğukluğu dışında lehimizeydi. Dalış 2 dakikaya yakın sürdü. Normal dalışlardan çok hızlıydı, nedeni su soğukluğuydu sanırım. Bugün su 7 dereceydi. Dipleri kontrol bile edemedim. Uzun süre hazırlandığımız için kendimize güveniyorduk. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi bunu denk getirip cumhuriyete ithafen yapmak istedik. Tüm ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu.
Dalışta soğuk hava nedeniyle yaşadıklarını anlatan Ercümen, "Geçen yıl eylül ayında geldim, ılıman bir hava vardı. 1 hafta, 10 gün önce de ılık bir havaydı. Bu sabah uyandığımda telefonumda ekipten gelmiş fotoğraf göndüm. Ekipmanlarım buz tutmuştu. Suya girdiğimizde o soğukluğu fark ettik. Ben dalış öncesi son nefesi alırken gerçekten soğuktu. Suyun altında ağzımı kapalı tutamayacağımdan korktum. Çok soğuktu. Başarıyla dalışı gerçekleştirdik" dedi.
RAPOR 2 HAFTA İÇİNDE HAZIRLANACAK
Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Teknik Kurul Başkanı Levent Ucuzal ise milli sporcunun rekorunun başarılı geçtiğini söyledi. Dalış süresinin 1 dakika 58 saniye, dalış mesafesinin 65,4 metre olduğuna değinen Ucuzal, rekorun 65 metre olarak kayıtlara geçtiğini kaydetti. Rekorun kayıtlara geçiş sürecini anlatan Ucuzal, "Şahika'nın suya dalmadan önce dakikada 84 kalp atışı vardı. Kalp atışı dibe vardığında 49'a düşmüştü. Bu geçici bir sonuç, bütün denemelerde böyledir. CMAS kurulu gözlemciler, 2 hafta içerisinde rapor hazırlar. Doping testinin ardından sonuçları hem sporcu hem kulübe hem federasyona bildirilir. Sonuçlarda sorun çıkmazsa Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Şahika'nın denemesinde şu anda herhangi bir sorun yok. Son derece başarılı denemedir" diye konuştu.
Toplantı sonrası Şahika Ercümen, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'e ve rekor dalışına katkı sağlayanlara teşekkür plaketi verdi. Başkan Ercengiz de milli sporcuya başarı dileyerek, Salda Gölü'nün tanıtımına sağladığı katkı dolayısıyla teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Şahika Ercümen'den Salda Gölü'nde dünya rekoru (3)Şahika Ercümen'den Salda Gölü'nde dünya rekoru (3)Şahika Ercümen'den Salda Gölü'nde dünya rekoru (3)Şahika Ercümen'den Salda Gölü'nde dünya rekoru (3)

PARTNERSimit yiyerek zayıflayabilirsiniz! Nasıl mı...Simit yiyerek zayıflayabilirsiniz! Nasıl mı...
Şehit babasının adını taşıyan özel harekat aracıyla gezip, anons yaptıŞehit babasının adını taşıyan özel harekat aracıyla gezip, anons yaptı
Dilek havuzuna atılan kayıp paralar, artık kamuya gidecekDilek havuzuna atılan kayıp paralar, artık kamuya gidecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

Brunson: Erdoğan'ın o sözünü duyduğumda çok korktum

Brunson: Erdoğan'ın o sözünü duyduğumda çok korktum

Çalışanlara önemli uyarı! Emeklilik için ocak ayını bekleyin

Çalışanlara önemli uyarı! Emeklilik için ocak ayını bekleyin

Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda doğdu! Arda'dan ilk açıklama

Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda doğdu! Arda'dan ilk açıklama

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! 100 kilo altının detayları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! 100 kilo altının detayları ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

Selahattin Demirtaş 2 yıl sonra hakim karşısına çıktı

Selahattin Demirtaş 2 yıl sonra hakim karşısına çıktı

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de 3.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

İzmir'de 3.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz canlı yayında açıklamalarda bulundu

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz canlı yayında açıklamalarda bulundu

Anasınıfı öğrencilerinin ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

Anasınıfı öğrencilerinin ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

Anasınıfı öğrencilerinin ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

Anasınıfı öğrencilerinin ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

Fatih Portakal tepki göstermişti! Açıklama geldi

Fatih Portakal tepki göstermişti! Açıklama geldi

'Trabzon'un Fethi' tarihi değişiyor! Başkanvekili açıkladı

'Trabzon'un Fethi' tarihi değişiyor! Başkanvekili açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.