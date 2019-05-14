Sahil Güvenlik Komutanlığın’nın Uzman Erbaş ilanı Resmi Gazete’de

Sahil Güvenlik Komutanlığının sözleşmeli uzman erbaş alımına yönelik ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, başvurular 13-23 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Başvuracak olan adaylar, başvurularını “https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlikkomutanligi-is-basvurusu” internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapabilecek.

İlana göre, başvuracak olan adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmaları, en az lise mezunu olmaları, 2019 yılı ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmaları (01 Ocak 1992 ve daha sonra doğmuş olanlar), askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmaları gerekiyor. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için ise terhisi üzerinden 5 yıldan fazla süre (13 Mayıs 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar) geçmemiş olması aranan şartlar arasında.

Adaylar, başvuru ve şartlar ile ilgili detaylı bilgiyi "www.sg.gov.tr" internet adresinden görebilecek.

