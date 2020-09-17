Sahilde çöpleri toplarken alüminyum folyoya sarılı beyin buldu

ABD’nin Wisconsin eyaletinde yaşanan olayda, yerel bir sanatçı sabah yürüyüşünü yaparken kıyıda alüminyum folyoya sarılı beyin buldu. Çöpten yaptığı heykellerle o bölgede tanınan Senda, hem yürüyüş hem de heykel yapmak için malzeme toplamak üzere sahilde bulunuyordu. Michigan Gölü kıyısında yaşanan olayda, adam alüminyum folyoya sarılı beyni göstermek için polisi aradı. "Bunu nasıl açıklayacağımı gerçekten bilmiyorum" diyen adamı pakettekiler önce tavuk yemeği sandığını söyledi.

PAKETTEN ÇİÇEK VE PARA ÇIKTI

Alüminyum folyonun içinde beyinle birlikte Çin parasına benzeyen para ve bazı çiçikler de bulunuyordu. Olay yerine gelen polisler buldukları şeyin insan beyni olma ihtimalinin düşük olduğunu ama yine de araştırılacağını söyledi. Yetkililerden biri, 'Bunun bir hayvan beyni olduğunu kesinlikle biliyoruz, ancak henüz ne tür olduğundan emin değiliz.' dedi. Yapılan araştırmalara göre ilk sonuçlar bunun bir kedi beyni olabileceğini gösteriyor.

