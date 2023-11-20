HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sahilde kanlı hesaplaşma! Radyocu Ersin Baydamar, nişanlısının eski kocasını vurdu

Sahilde kanlı hesaplaşma! Radyocu Ersin Baydamar, nişanlısının eski kocasını vurdu

20.11.2023 09:55 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü radyocu Ersin Baydamar, kendisini arayarak hakaret ve tehdit eden nişanlısı Ebru Manay'ın eski kocası Mithat Şahin'i Yeşilköy sahilde silahla vurdu. Şahin ağır yaralanırken, radyocu Baydamar ise polise giderek teslim oldu. Sahildeki kanlı hesaplaşmanın ayrıntıları da ortaya çıktı. İşte detaylar...

Sahilde kanlı hesaplaşma! Radyocu Ersin Baydamar, nişanlısının eski kocasını vurdu

Dehşete düşüren olay, 15 Kasım Çarşamba günü Yeşilköy sahilde saat 22.00'de meydana geldi. İddiaya göre, radyo programı yapan Ersin Baydamar ile Ebru Manay bir süre önce nişanlandı. Manay'ın eski eşi Mithat Şahin, bunu öğrenince önce Ebru Manay'ı arayıp hakaret ve küfür etti, ardından da Ersin Baydamar'ı arayıp hakaret ederek tehdit etti. Şahin, Baydamar'a konumunu da atarak görüşmek istediğini söyledi.

SAHİLDE SİLAHLAR ÇEKİLDİ

Baydamar, Şahin'in silahlı gezdiğini bildiği için yanına silah alarak atılan konum olan Yeşilköy sahile gitti. Burada görüşen Şahin ve Baydamar arasında önce sözlü tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve taraflar birbirine silah çekti. Baydamar, silahıyla Şahin'e ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Şahin kanlar içinde yere yığılırken, Baydamar ise olay yerinden kaçtı. Olayı görenler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Şahin'i hastaneye kaldırırken, polis ise konuyla ilgili inceleme başlattı.

POLİSE TESLİM OLDU

Polis ekiplerinin çalışmaları devam ederken şüpheli Ersin Baydamar, Bağcılar Güneşli'deki polis merkezine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Baydamar'ın işlemleri devam ediyor.

'BOŞANMADAN TAKILDI' İDDİASI

Olay günü yaşananlara tanık olan işletme sahibi Hasan Aktop, "Dün burada kafemizde oturuyorduk. Ansızın birkaç el silah sesi geldi, olay yerine gittim. Olay yerinde polis arkadaşlar vardı. Sorduğumda, 'Bayan eşinden boşanmadığı halde başka bir kişi ile takıldığını' öğrendim. Benim duyduklarım bunlar" diye konuştu.

(DHA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte İstanbul'un barajlarındaki son durumİşte İstanbul'un barajlarındaki son durum
Bu şekilde uyuyanlar dikkat! Çeşitli hastalıklara yol açıyorBu şekilde uyuyanlar dikkat! Çeşitli hastalıklara yol açıyor
Çalışmalara başladı! İddiaları bizzat doğruladıÇalışmalara başladı! İddiaları bizzat doğruladı
Anahtar Kelimeler:
Bakırköy silahlı saldırı
En Çok Okunan Haberler
Fenomenin skandal ses kaydı! Parasını isteyen mağdura şoke eden yanıt

Fenomenin skandal ses kaydı! Parasını isteyen mağdura şoke eden yanıt

'Tayyargil' çiftinin peşini bırakmıyor! Umre çekilişine dair olay iddialar

'Tayyargil' çiftinin peşini bırakmıyor! Umre çekilişine dair olay iddialar

Can havliyle telsize koştu! Gemideki dehşet anları ortaya çıktı: 'Biri bize yardım etsin'

Can havliyle telsize koştu! Gemideki dehşet anları ortaya çıktı: 'Biri bize yardım etsin'

Türk bayraklı 'Kafkametler' gemisi battı! Kayıp mürettebatın listesi belli oldu

Türk bayraklı 'Kafkametler' gemisi battı! Kayıp mürettebatın listesi belli oldu

Anne ile kızı asansörde ölü bulundu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Anne ile kızı asansörde ölü bulundu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Kar çilesi! Yol trafiğe kapandı, saatlerce mahsur kaldılar: 'Açlıktan öleceğiz'

Kar çilesi! Yol trafiğe kapandı, saatlerce mahsur kaldılar: 'Açlıktan öleceğiz'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

O ülkenin MasterChef finalistiydi! 11 çocuk istismarı... 32 yıl hapis cezası

O ülkenin MasterChef finalistiydi! 11 çocuk istismarı... 32 yıl hapis cezası

Hakiki deri Camper ayakkabı indirime girdi! Hem tarz hem rahat

Hakiki deri Camper ayakkabı indirime girdi! Hem tarz hem rahat

Dijital bebek telsizi her şeyi ele verdi! Yatağın altından çıktı

Dijital bebek telsizi her şeyi ele verdi! Yatağın altından çıktı

Elindeki sütü almak isteyen maymun saldırdı! Bebeğin kafasını ısırdı

Elindeki sütü almak isteyen maymun saldırdı! Bebeğin kafasını ısırdı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Kışınızı güzelleştirecek Stanley termos indirimde

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Kışınızı güzelleştirecek Stanley termos indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.