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Sahilde korkunç olay! Kıyıya vurmuş cansız bedenini buldular

09.11.2023 11:43 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Derince ilçesinde temizlik yapan belediye işçileri, Yasin K.’nin (23) kıyıya vurmuş cansız bedenini buldu.

Sahilde korkunç olay! Kıyıya vurmuş cansız bedenini buldular

Olay, saat 09.00 sıralarında Derince ilçesi 60 Evler Sahili mevkisinde meydana geldi. Sahilde temizlik yapan belediyeye bağlı temizlik işçileri, suda hareketsiz duran kişiyi görüp, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen dalgıç polisler tarafından sudan çıkarılan kişinin, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede öldüğü belirlendi. Yapılan kontrolde ölen kişinin Yasin K. olduğu belirlendi.

KAYIP İHBARI YAPILMAMIŞ

Herhangi bir kayıp ihbarı yapılmadığı öğrenilen Yasin K.’nin cansız bedeni, incelemelerin ardından morga götürüldü. Yasin K.’nin ölüm nedeni, yapılan otopsiyle belli olacak. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. (DHA)

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