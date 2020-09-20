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Sahile giden turistin feci ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 10:59 | Son Güncelleme

Antalya’da 5 yıldızlı bir otelin personel servisi geriye doğru gittiği sırada sahile giden yaşlı turiste çarparak, altına aldı.

Antalya’da 5 yıldızlı bir otelin personel servisi geriye doğru gittiği sırada sahile giden yaşlı turiste çarparak, altına aldı. Talihsiz kadın, feci şekilde can verdi.
Olay, Kemer ilçesi Yeni Mahalle oteller bölgesinde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DBG 180 plakalı minibüsün sürücüsü S.Y. (25), gece personelini almak üzere bindiği minibüsü manevra yaptırmak için geri geri gitmeye başladı. Sürücü, bu sırada sahil yönünde yürüyen yaşlı kadını fark etmeyince kaza meydana geldi. Kazada minibüsün altında kalan turist için olay yerine 112 sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerde turistin hayatını kaybettiği belirlendi.
Üzerinden kimlik çıkmayan talihsiz kadının cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. Sürücü Sedat Y. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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