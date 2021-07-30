Şahin Akdemir: Marmaris'te itfaiyecilere içme suyu taşıyan Akdemir motosikleti devrilince alevler arasında kaldı

Türkiye'de en az 17 ilde çıkan yangınlarda 4 kişi hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerden biri, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında itfaiyecilere gönüllü olarak içme suyu taşıyan Şahin Akdemir.

25 yaşındaki Akdemir'in, İçmeler Mahallesi'nde bölgeden ayrılmaya çalışırken motosikletinin devrilmesi sonucu alevler arasında kalarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Akdemir'in sosyal medya hesabında Perşembe günü yangın bölgesinden çektiği videoları da paylaştığı görüldü. Videolarda Akdemir, itfaiyecilere su taşırken görülüyor.

Akdemir bir videoda "Su taşımaya devam. Yangıncılara su taşıyacağız yine. Allah hayırlarımızı kabul eylesin" diyor.

Yangına ilişkin yaptığı son paylaşımda da yüzündeki duman lekeleri görünen Akdemir'in "Geliş gidiş yolları kapalı, Yangın hala devam ediyor, şu an içindeyiz ellerimizde ayranlar sular, yangın üstümüze üstümüze geliyor" dediği görülüyor.

Haber ajanslarının aktardığına göre turizm sektöründe çalışan Akdemir, bir ay önce yine Marmaris orman yangınında gönüllü olarak itfaiyecilere su taşımıştı.

Yayımladığı videoların ardından dumandan etkilenerek motorundan düştüğü belirtilen Akdemir'in alevlerin arasında kalarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Akdemir, bugün öğleden sonra Sazak Mahallesi'nde toprağa verilecek.

'**Seni asla unutmayacağız**'

Akdemir'in ölümü kamuoyunda büyük bir üzüntüye neden olurken, Orman Genel Müdürlüğü Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Seni asla unutmayacağız" dedi.

https://twitter.com/OGMgovtr/status/1421033493912592385

Marmaris Belediyesi ise yaptığı paylaşımda ilçede Haziran ayında çıkan yangının söndürme çalışmaları esnasında hayatını kaybeden orman işçisi Görkem Hasdemir gibi Akdemir'in de unutulmayacağını yazdı.

https://twitter.com/marmarisbeltr/status/1421019066777673731

Manavgat'ta hayatını kaybeden çiftin cenazesi toprağa verildi

Manavgat'ta hayatını kaybeden Osman ve Şehri Kardaş'ın da cenazeleri bugün toprağa verildi.

Kardaş çiftinin alevlere Delioğlan mevkisindeki evlerinde yakalandıkları belirtildi. Çiftin oğulları Deniz Kardaş, "Babam aradı, 'Yangın evin etrafını sardı, yetiş' dedi. Hemen gelmeye çalıştım. Yollar kapalıydı. İtfaiyeyi aradım. Gelemedim. En sonunda gelip baktığımda her yer kül olmuş. Babam ve annem içeride yanmış" dedi.

Anne ve babasının evin içine girmesine anlam veremediğini söyleyen Kardaş, "Koyunları çıkartmaya çalışmışlar. Ağaçlar yanınca korkudan içeri saklanmışlar. Biri mutfağa diğeri ise tuvalete saklanmış. İkisi de orada yanarak can vermiş" diye konuştu.

Karavcasuyu Mezarlığı'ndaki cenaze namazına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Emniyet Müdürü Murat Ulucan, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve köylüler katıldı. Çiftin cenazeleri, cuma namazının ardından kılınan namaz sonrası toprağa verildi.

Hayatını kaybeden dördüncü kişi Akseki'nin Kepezbeleni köyünden 82 yaşındaki Hasan Ali Yüksel.

Yüksel'in de alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yüksel'in cenazesi dün köyündeki mezarlıkta defnedildi.

