HABER

Şahinkaya ayvasında hasat zamanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 13:41 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta yetiştirilen, kendine has tadı, rengi ve aromasıyla ilgi gören Şahinkaya ayvasının hasadına başlandı - Ayva üreticisi Bahattin Kurtoğlu: - "Satıştan memnunuz, ürünlerimizi genelde ihracatçı alıyor" - Ayva tüccarı Zekeriye Dalkürek: - "İhracatını yaptığımız ayvaların orta boylarını genelde Ruslar tercih ediyor, Suudi Arabistan iri boylarını alıyor"

İSMAİL HAKKI DEMİR - Kahramanmaraş'ta yetiştirilen, kendine has tadı, aroması ve rengiyle yurt dışından da ilgi gören Şahinkaya ayvasında hasat başladı.

Kentin kuzeyinde yer alan merkez Onikişubat ilçesine bağlı Şahinkaya Mahallesi'nde yetiştirilen ayvalar, iriliği, rengi ve sululuğuyla dikkati çekiyor.

Mahalle sakinlerinin çoğunluğunun geçim kaynağı olan ayvanın hasadı için telaş sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor. İşçiler tarafından toplanan ayvalar, bahçelerde kalitesine göre ayrıştırılarak iç piyasaya ve yurt dışına gönderilmek üzere hazırlanıyor. İl genelinde yaklaşık bin 130 dekardan yaklaşık yıllık bin 100 ton ürün alınıyor.

Kentte "sarı altın" olarak adlandırılan Şahinkaya ayvasının yüzde 70'i tüccarlar tarafından başta Rusya, Suudi Arabistan ve Irak olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Mustafa Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın Suçatı bölgesinde yoğunluklu olarak ayva üretimi yapıldığını söyledi.

Yaklaşık bin dekarlık alanda bin 100 ton ayva yetiştirildiğini belirten Bozkurt, "Bu sene çiftçilerimizin yüzü biraz daha gülüyor. Kilogramını 2 liraya kadar satan çiftçilerimiz var. Ayvaların yüzde 70'i ihraç ediliyor, Rusya ve Suudi Arabistan gibi ülkelere gönderiliyor." dedi.

Bozkurt, tüccarlar aracılığıyla yapılan ayva dış satımından yaklaşık 1,5 milyon lira gelir elde edildiğini bildirdi.

- "Ürünlerimizi genelde ihracatçı alıyor"

Şahinkaya Mahallesi'ndeki üreticilerden Bahattin Kurtoğlu da bölgedeki zengin su kaynakları sayesinde ürünün güzel olduğunu dile getirdi. Kurtoğlu, "Ayvalar iri, sulu ve aromalı olduğu için çok ilgi görüyor. Hasat dönemi başladı. Tüccarlarımız geliyor, alımlar yapılıyor, tırlara yükleniyor. Biz de bu satıştan memnunuz. Ürünlerimizi genelde ihracatçı alıyor." dedi.

Kurtoğlu, aile olarak 400 ton ayva sattıklarını belirtti.

Ayva tüccarlarından Zekeriye Dalkürek de raf ömrünün uzun olması, kalitesi, iriliği ve aroması nedeniyle Şahinkaya'da yetişen ayvaları tercih ettiklerini söyledi.

Her sene bölgeden 300 ton civarında ayva aldıklarını belirten Dalkürek, "İhracatını yaptığımız ayvaların orta boylarını genelde Ruslar tercih ediyor. Suudi Arabistan iri boylarını alıyor. Irak ise biraz daha küçüklerini alıyor. Ülkelerin isteğine göre talebi Şahinkaya'dan karşılıyoruz." diye konuştu.

PARTNERUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itirafUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itiraf
İçinden mumyalanmış ceset çıkan lahit traktörle taşındıİçinden mumyalanmış ceset çıkan lahit traktörle taşındı
Kanalizasyonda mahsur kalan kediyi itfaiye böyle kurtardıKanalizasyonda mahsur kalan kediyi itfaiye böyle kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ayva ihracat Kahramanmaraş Şahinkaya ayvası Şahinkaya Mahallesi

En Çok Okunan Haberler

Şemdinli’deki mühimmat faciasında şehit olan 3 asker için tören düzenlendi! Gözyaşları sel oldu...

Şemdinli’deki mühimmat faciasında şehit olan 3 asker için tören düzenlendi! Gözyaşları sel oldu...

AK Partili Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi

AK Partili Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi

Olay iddia: Bircan Bali Özkan Şen'i aldatmış

Olay iddia: Bircan Bali Özkan Şen'i aldatmış

İşte Ahmet Kural ve Sıla’yı barıştıran şarkı: Boş Ev

İşte Ahmet Kural ve Sıla’yı barıştıran şarkı: Boş Ev

Ahmet Hakan'dan Diyanet'e Kadir Mısıroğlu tepkisi

Ahmet Hakan'dan Diyanet'e Kadir Mısıroğlu tepkisi

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

İlginizi Çekebilir

Dışarı çıkmayın deyip kıyamet tarihini açıkladı: 11 Kasım!

Dışarı çıkmayın deyip kıyamet tarihini açıkladı: 11 Kasım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

Şırnak'ta valilik bahçesi dahil 10 ayrı askeri bölgeye İHA'lar düştü!

Şırnak'ta valilik bahçesi dahil 10 ayrı askeri bölgeye İHA'lar düştü!

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçinden mumyalanmış ceset çıkan lahit traktörle taşındı

İçinden mumyalanmış ceset çıkan lahit traktörle taşındı

İstanbul için korku yaratan açıklama: Sahil şeridinin tamamı...

İstanbul için korku yaratan açıklama: Sahil şeridinin tamamı...

Vodafone 40. İstanbul Maratonu'ndan muhteşem kareler!

Vodafone 40. İstanbul Maratonu'ndan muhteşem kareler!

Erdoğan-Trump görüşmesinde neler konuşuldu? Beyaz Saray'dan açıklama

Erdoğan-Trump görüşmesinde neler konuşuldu? Beyaz Saray'dan açıklama

15 Temmuz gecesi darbeciler 225 askeri böyle rehin almış!

15 Temmuz gecesi darbeciler 225 askeri böyle rehin almış!

Bodrum'da dalgıçlar denizden küvet çıkardı

Bodrum'da dalgıçlar denizden küvet çıkardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.