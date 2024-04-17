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  4. 'Şahinler' Organize Suç Örgütü lideri Mehmet Şahin hakkında istenen ceza belli oldu

'Şahinler' Organize Suç Örgütü lideri Mehmet Şahin hakkında istenen ceza belli oldu

17.04.2024 19:27
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Kamuoyunda "Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütünün elebaşısı Mehmet Şahin'in de aralarında bulunduğu 31'i tutuklu 59 sanık hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede sanıklar için 12,5 yıldan 305 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası isteniyor.

'Şahinler' Organize Suç Örgütü lideri Mehmet Şahin hakkında istenen ceza belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Mehmet Şahin’in elebaşılığını yaptığı suç örgütüne Eylül 2023 tarihinde operasyon yapılmış ve örgüt yöneticisi konumundaki Hasan Akdeniz, Üsküdar’da evinin yatak odasındaki gizli bir bölmede saklanırken yakalanmıştı. Operasyon sonucunda aralarında Mehmet Şahin'in de bulunduğu bazı sanıklar 2 Ekim 2023'de “Silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, silahlı tehdit" suçları gibi 18 eylemi gerçekleştirdikleri gerekçesiyle tutuklanmıştı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 3 kişi mağdur, 22 kişi "müşteki", 59 kişi ise "sanık" sıfatıyla yer aldı. Soruşturma kapsamında sanıkların suç örgütünün korkutucu ve sindirici yapısından faydalanarak, bazı müştekileri darbedip zorla senet imzalattıkları, bu eylemlerle "Şahinler" olarak bilinen suç örgütünün İstanbul'da yeni bir oluşum içinde olduğunun belirlendiği belirtildi. İddianamede, sanıkların örgütün yurt dışında bulunan elebaşlarından Bahadır Şahin'in talimatlarıyla eylemlerini sürdürdükleri ve haksız kazanç elde etmek amacıyla kurulan örgüt çatısı altında bir araya geldikleri anlatıldı. İddianamede ayrıca, örgütün önceki dönemlerdeki elebaşısı Sedat Şahin'in tutuklanmasıyla örgütte otorite boşluğu ortaya çıktığı belirtilen iddianamede, örgütün yasa dışı finans kaynaklarının devam etmesi amacıyla Şahin'in amcasının oğlu sanık Mehmet Şahin'in yeni elebaşı olduğu ifade edilirken, sanıkların belirli bir hiyerarşi içerisinde mağdur durumda olan kişileri takip ederek alacak tahsili yaptıkları ve menfaat temin ettikleri, vatandaşlar üzerinde tehditle baskı kurduklarının tespit edildiği, 18 ayrı eyleme yer verildi. Sanık Mehmet Şahin’in örgüt lideri, sanıklar Bahadır Şahin ve Hasan Akdeniz’in örgüt yöneticisi, diğer sanıkların da örgüt üyesi oldukları kaydedildi.

İŞTE İSTENEN CEZALAR

İddianamede, sanıklar Mehmet Şahin, Bahadır Şahin ve Hasan Akdeniz'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 16 kez uygulanmak üzere "nitelikli yağma", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" ve "mala zarar verme" suçlarından toplam 176'şar yıldan 305'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Diğer 56 sanığın da, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme", "nitelikli yağma", "tehdit" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 12 yıl 6'şar aydan 46 yıl 9'ar aya kadar hapsi istendi. Sanıklar, önümüzdeki günlerde İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
şahinler
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