Şahinler suç örgütünün finansmanı Uğur Vergili yakalandı

Kamuoyunda “Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik 29 Eylül Cuma günü İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

43 KİŞİ YAKALANMIŞTI

Operasyonda örgüt lideri Sedat Şahin cezaevindeyken örgütün bir bölümünü yöneten Mehmet Şahin'in de aralarında bulunduğu 43 şüpheli yakalandı. Ancak operasyonda örgüte finans sağladığı tespit edilen Uğur Vergili yakalanamadı. Vergili'nin yakalanması için ekipler çalışmalarını sürdürdü.

KIZ ARKADAŞININ EVİNDE YAKALANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda Vergili, Çekmeköy'de kız arkadaşının evinde yakalanarak gözaltına alındı. Vergili emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

