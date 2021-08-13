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Sahipsiz paket polisi alarma geçirdi! Van'da hareketli dakikalar

13.08.2021 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da şüpheli paket alarmı ekipleri harekete geçirdi. Kentin en işlek meydanları arasında yer alan Beşyol'da polis ekipleri, şüpheli paketi kontrollü şekilde patlattı.

Sahipsiz paket polisi alarma geçirdi! Van'da hareketli dakikalar

Van’ın en işlek meydanlarından biri olan Beşyol meydanında akşam sularında bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatan polis ekipleri kontrollü bir şekilde patlattıkları şüpheli paket boş çıktı. Olay saat 20.00 sıralarında Beşyol meydanında bulunan Dabbaoğlu Parkında meydana geldi.

VATANDAŞLAR POLİSE HABER VERDİ

Parkta bırakılan şüpheli paketi gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri önce caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak çevre güvenliği aldı.

FÜNYE İLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Daha sonra olay yerine çağrılan bomba imha ekipleri şüpheli paketi fünye ile kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen şüpheli paketin boş çıkması üzerine cadde trafiğe açıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
polis Van
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