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Sahte alkolden ölen Halit Yüce'nin kızı korku dolu o anları anlattı! 'Kustu, gözleri görmemeye başladı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 17:15 | Son Güncelleme

İstanbul’da sahte alkolden hayatını kaybedenlerden biri olan 52 yaşındaki Halit Yüce’nin cenazesi Adli Tıp'tan alınarak memleketi Kırklareli’ne gönderildi. Yüce'nin kızı, "En son 3 gün önce gördüm. Sürekli alkol kullanıyordu. Eve geldiğinde rahatsızlanmaya başladı, kustu, gözleri görmemeye başladı" diyerek korku dolu süreci anlattı.

Sahte alkolden ölen Halit Yüce'nin kızı korku dolu o anları anlattı! 'Kustu, gözleri görmemeye başladı'

Türkiye’nin farklı illerinde yaşanan sahte içki faciasında ölü sayısı artmaya devam ediyor. Son olarak İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Sahte alkol nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Vefat edenlerden biri olan 52 yaşındaki Halit Yüce’nin otopsi işlemleri tamamlandı.

"GÖZLERİ GÖRMEMEYE BAŞLADI"

Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen ve ismini vermek istemeyen Halit Yüce’nin kızı, "En son 3 gün önce gördüm. Sürekli alkol kullanıyordu. Eve geldiğinde rahatsızlanmaya başladı, kustu, gözleri görmemeye başladı. Hastaneye götürmek için zorla ikna ettim. 3 gün orada uğraştık, geri gelmedi. Evde içmiyordu." dedi.

Kızının ve yakınlarının teslim aldığı Halit Yüce’nin cenazesi defnedilmek üzere memleketi Kırklareli’ne gönderildi.

DHA

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