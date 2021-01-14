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Sahte altın bozdurmak istedi, polisten kaçamadı

14.01.2021 14:30 | Son Güncelleme:
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Sahte altın bozdurmak istedi, polisten kaçamadı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir kuyumcuya girerek sahte altın bozdurmak isteyen bir kişi, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.İddiaya göre, Soğanyemez Mahallesi 501.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir kuyumcuya girerek sahte altın bozdurmak isteyen bir kişi, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.
İddiaya göre, Soğanyemez Mahallesi 501. sokakta bulunan bir kuyumcuya gelen Abdullah A. (45) isimli kişi önce altın zincir bozdurdu. Şahıs ardından 15 dakika sonra yeniden iş yerine gelerek bu kez yarım altın bozdurup iş yerinden ayrıldı. Yarım altını kontrol eden kuyumcu kuyumcu N.İ.Ç. altının sahte olduğunu fark edince hemen durumu polise bildirdi. Polis hemen çarşıda önlem aldı.
Olay üzerine Edremit Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, Kuyumcular Çarşısı’nda önlem alarak araştırma başlattı. Aynı kişi kısa bir süre sonra kuyumcuya, tekrar başka bir sahte altın bozdurmaya gelmesi üzerine kuyumcu kaçmaması için iş yerinin kepengini indirdi. İçeride bulunan sivil ekipler, kişiyi sahte çeyrek altın ile birlikte suç üstü yakaladı. A.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak konuyla ilgili tahkikat sürüyor.

Sahte altın bozdurmak istedi, polisten kaçamadı

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