HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sahte banka dekontları ile 35 milyon liralık vurgun

Sahte banka dekontları ile 35 milyon liralık vurgun

17.07.2023 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın merkezli 7 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda, araç alım satımında sahte banka dekontları ile yaklaşık 150 kişiyi dolandırarak 35 milyon lira haksız kazanç sağladığı iddia edilen suç örgütü üyesi 32 şüpheli gözaltına alındı. İşte olayın detayları...

Sahte banka dekontları ile 35 milyon liralık vurgun

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından araç alım-satım işlerinde bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık suçunu ’örgütlü’ olarak işledikleri belirlenen ve 150 aracın alım ve satımından yaklaşık 35 milyon lira parayı kendi ve kurdukları paravan şirket hesaplarına aktardıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için düğmeye basıldı.

Aydın merkezli 7 ilde şüphelilerin yakalanması ve Eskişehir-İstanbul illerindeki oto galerilerine ihtiyari tedbir kararı uygulanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda örgütün elebaşı olduğu öne sürülen M.Y. ile örgüt yöneticisi oldukları öne sürülen Ü.Ü., H.G. ve T.T.’nin de aralarında olduğu 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, ikiz ve sahte plakalar, banka dekontları, çek ve bir miktar para ele geçirildi.

AW936793_06

SAHTE BANKA DEKONTLARI İLE KANDIRMIŞLAR

Örgüt üyelerinin, aracını satmak isteyenleri sahte banka dekontuyla hesaplarına para göndermiş gibi göstererek kandırdıkları ve noterde araç devir işlemi gerçekleştikten sonra ortadan kayboldukları ve ulaşılamadıkları iddia edildi. Örgütün, bu yöntemle yaklaşık 150 kişiyi dolandırarak 35 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin bazı bölümleri taşındı! Prof. Aydın duyurdu...Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin bazı bölümleri taşındı! Prof. Aydın duyurdu...
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Aydın dekont

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sıcaklara dayanamadı! Güneşe taş attı

Sıcaklara dayanamadı! Güneşe taş attı

Prime Day indirimleri bitmeden alın! Ömür boyu garantili Stanley termoslar indirimde

Prime Day indirimleri bitmeden alın! Ömür boyu garantili Stanley termoslar indirimde

Önce kandırdı sonra otel odasına götürdü! Toplu tecavüz skandalı...

Önce kandırdı sonra otel odasına götürdü! Toplu tecavüz skandalı...

90'lara damga vuran Vj Bülent son haliyle dikkat çekti! İstanbul'u terk etmişti

90'lara damga vuran Vj Bülent son haliyle dikkat çekti! İstanbul'u terk etmişti

Prime Day'in son günü! Puma ayakkabıda 600 TL indirim

Prime Day'in son günü! Puma ayakkabıda 600 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.