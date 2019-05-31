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Sahte baz istasyonu sözleşmesiyle dolandırıcılığa 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 17:35 | Son Güncelleme

DENİZLİ dahil 7 ilde, kendilerini 'GSM şirketi yetkilisi' olarak tanıtıp, arazilerine baz istasyonu kurarak, yıllık en az 200 bin lira ödeme yapacakları, bunun için önce bir miktar vergi ödenmesi gerektiği yalanıyla 17 dolandırıcılık olayına karıştığı belirlenen 8 kişi, Tavas ilçesinde gözaltına alındı.

Sahte baz istasyonu sözleşmesiyle dolandırıcılığa 8 gözaltı

Hüseyin BAYBARS/TAVAS (Denizli), (DHA) - DENİZLİ dahil 7 ilde, kendilerini 'GSM şirketi yetkilisi' olarak tanıtıp, arazilerine baz istasyonu kurarak, yıllık en az 200 bin lira ödeme yapacakları, bunun için önce bir miktar vergi ödenmesi gerektiği yalanıyla 17 dolandırıcılık olayına karıştığı belirlenen 8 kişi, Tavas ilçesinde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen dolandırıcılık şüphelilerinin, güven sağlamak için sahte baz istasyonu sözleşmesi imzalattığı ortaya çıktı.
Denizli'nin Kale ilçesinde, son 1 ayda 4 köylü, sahte kimliklerle kendilerini 'GSM şirketi yetkilisi' olarak tanıtan, arazilerine kurulacak baz istasyonları karşılığında yıllık en az 200 bin lira para verecekleri; ancak öncesinde bunun vergisini almaları gerektiği yalanını söyleyen kişilerce dolandırıldı. Köylülerin, dolandırıcılara 5 ile 60 bin lira arasında değişen miktarlarda para verdikleri anlaşıldı. Dolandırıcıların, köylüleri ikna etmek için hazırladıkları sahte sözleşmeleri imzalattıkları da ortaya çıktı. Parayı alan kişilerin ortadan kaybolması üzerine dolandırıldıklarını anlayan köylüler, jandarmaya başvurdu.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, benzer yöntemle Manisa'da 4, Aydın'da 1, Afyonkarahisar, Uşak, Muğla ve Isparta'da da 2'şer kişiyi dolandırdığı belirlenen 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma, sahte plakalı araçlarla gezdikleri belirlenen şüphelileri, Tavas ilçesinde olduğunu tespit ederek, dün suçüstü yakaladı. Operasyonda şüphelilerin üzerleri ile ev ve otomobillerinde yapılan aramalarda; başkalarına ait toplam 122 kimliğin fotokopisi, sahte olduğu belirlenen ve GSM şirketleri adına düzenlenmiş 2 görevli kimliği, 16 kira sözleşmesi, 50 kartvizit, 24 kaşe, 1 yetkilendirme belgesi ve 1 otomobil plakası ele geçirildi. Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Sahte baz istasyonu sözleşmesiyle dolandırıcılığa 8 gözaltıSahte baz istasyonu sözleşmesiyle dolandırıcılığa 8 gözaltıSahte baz istasyonu sözleşmesiyle dolandırıcılığa 8 gözaltıSahte baz istasyonu sözleşmesiyle dolandırıcılığa 8 gözaltı

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