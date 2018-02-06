Sahte botoks ve dolgudan nasıl korunabiliriz?

Bu iki uygulama da doğru ellerde ve kaliteli ürünlerle yapıldığı takdirde minimum risk taşırlar. Yeterli tecrübesi olmayan, herhangi bir komplikasyonu yönetecek donanımda olmayan kişilerce uygulanmaları ise işlem kalitesini düşürüp istenmeyen sonuçlara yol açabilir.
Botoks/dolgu yerine farklı bir ürün kullanılması ise körlük, felç, yüzde kalıcı doku hasarlarına yol açabilir. Geçtiğimiz aylarda atlarda kullanılan doping malzemesinin botoks diye satılmak üzereyken yakalanmasına tanık olduk. Güzelleşeceğim derken sağlığınızdan olmamak için aşağıdaki konularda lütfen bilgi sahibi olun.
Uygulanan mekana dikkat!
Bu işlemi klinik, muayenehane, hastane dışında bir yerde uygulatıyorsanız bilin ki bu işlemi yapmaya ruhsatı olmayan, illegal çalışan bir yerdesiniz. Enfeksiyon başta olmak üzere her türlü riske hazırlıklı olun.
Uygulamanızı kim yapıyor?
Estetisyenlerin botoks dolgu yapması yasaktır. Estetisyenler güzellik uzmanıdır, doktor değildir. sıkça “Estetik Cerrah”larla karıştırılırlar. Uygulama yaptırdığınız kişinin doktor olduğundan emin olmadan uygulama yaptırmayın. Tıp Fakültesi diplomasını sorun ve duvarda görün.
Doktorunuz deri ve deri altı uygulamalarda uzman mı?
Bu alanda en yetkin eğitimi almış doktorlar; deri üzerine uzmanlaşmış “Dermatolog”lar ile deri ve deri altı üzerine uzmanlaşmış “Plastik Cerrah”lardır. Bu uzmanlar 6 yıllık tıp fakültesi eğitiminden sonra 4-5 yıl da uzmanlık eğitimi görerek “Uzman doktor” ünvanı alır. “Medikal estetik Hekim” olarak kendini ifade eden grup ise tıp eğitiminin ardından uzmanlık eğitimi almamış, birkaç haftalık sertifika programlarında bu işlemleri yapmayı öğrenmişlerdir. Seçiminizi bu bilgiler ışığında yapın.
Kullanılan ürünün kalitesinden emin misiniz?
Burada ilk maddenin önemi tekrar ortaya çıkıyor. Doktor yönetimindeki kliniklerde sahte, bayat ürün kullanımı neredeyse hiç görülmezken, evlerde, kuaförlerde, güzellik salonlarında bu tür zararlı ürünlerin kullanımına sıkça rastlanmaktadır. Bu konuda bilgi istemekten çekinmeyin, kullanılacak ürünün etiketini fotoğraflayarak akıllı telefonlarda ürün/marka içeriğini öğrenebilirsiniz.
Botoks ya da dolgu şişesi size özel açılmış olsun
Güven ilişkinizin henüz kurulmadığı ortamlarda şişelerin sizin yanınızda açılmasına dikkat edin. Botoks buzdolabında en fazla 3 haftaya kadar saklanabilir ancak etkisi azalır. Daha önce açılmış ürün kullanımında 4-6 ay sürmesi beklenen etki 2 ayda kaybolabilir, alerji riskiniz artabilir.
Ürün kalitesiz ya da sahte ise riskiniz büyüktür. Kalıcı şekil bozuklukları, iyileşmeyen yaralar, sinir felçleri ve körlüğe kadar varabilen ciddi sorunlarla karşılaşabilirsiniz.
Böyle bir şüpheniz oluştuysa vakit kaybetmeden tam teşekküllü bir hastaneye başvurmanız gerekir.
İyi haftalar dilerim.
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