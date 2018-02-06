Sahte botoks ve dolgudan nasıl korunabiliriz?

Bu iki uygulama da doğru ellerde ve kaliteli ürünlerle yapıldığı takdirde minimum risk taşırlar. Yeterli tecrübesi olmayan, herhangi bir komplikasyonu yönetecek donanımda olmayan kişilerce uygulanmaları ise işlem kalitesini düşürüp istenmeyen sonuçlara yol açabilir.

Botoks/dolgu yerine farklı bir ürün kullanılması ise körlük, felç, yüzde kalıcı doku hasarlarına yol açabilir. Geçtiğimiz aylarda atlarda kullanılan doping malzemesinin botoks diye satılmak üzereyken yakalanmasına tanık olduk. Güzelleşeceğim derken sağlığınızdan olmamak için aşağıdaki konularda lütfen bilgi sahibi olun.

Uygulanan mekana dikkat!

Bu işlemi klinik, muayenehane, hastane dışında bir yerde uygulatıyorsanız bilin ki bu işlemi yapmaya ruhsatı olmayan, illegal çalışan bir yerdesiniz. Enfeksiyon başta olmak üzere her türlü riske hazırlıklı olun.

Uygulamanızı kim yapıyor?

Estetisyenlerin botoks dolgu yapması yasaktır. Estetisyenler güzellik uzmanıdır, doktor değildir. sıkça “Estetik Cerrah”larla karıştırılırlar. Uygulama yaptırdığınız kişinin doktor olduğundan emin olmadan uygulama yaptırmayın. Tıp Fakültesi diplomasını sorun ve duvarda görün.