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Sahte dolarlar, sahte Euro'lar, para sayma makinesi... Esenyurt'ta kalpazanlara şok baskın! Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı

13.09.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kalpazanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda dudak uçuklatan miktarlarda sahte dolar ve sahte Euro'nun yanı sıra para sayma makinesi ele geçirildi. Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Sahte dolarlar, sahte Euro'lar, para sayma makinesi... Esenyurt'ta kalpazanlara şok baskın! Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, sahte para basıp piyasaya sürdüğü iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı. Baskında, piyasaya sürülmek için bir valize doldurulmuş 100’lük banknotlar halinde 2 bilyon 300 bin Amerikan doları, 68 bini 100’lük, 40 bini 50’lik banknotlar halinde toplam 108 bin avro sahte para ile para sayma makinesi ele geçirildi.

SURİYE UYRUKLU 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ortak çalışmasında, sahte para basıp piyasaya sürdüğü değerlendirilen bir şebeke tespit edildi. Emniyet güçleri, piyasaya sahte para süren çeteye yönelik uzun süreli teknik ve fiziki takibinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. İki şube tarafından Esenyurt’ta yapılan ortak operasyonda, sahte para yaptığı ve piyasaya sürdüğü değerlendirilen Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

VALİZDE TOMAR TOMAR SAHTE DOLAR VE AVRO

Baskın yapılan adresteki aramalarda piyasaya sürülmek için bir valize doldurulmuş 100’lük banknotlar halinde 2 milyon 300 bin Amerikan doları, 68 bini 100’lük, 40 bini 50’lik banknotlar halinde toplam 108 bin avro sahte para ile 1 para sayma makinesi ele geçirildi. Olay yerinde gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polisteki ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen yabancı uyruklu şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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