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Sahte içki 3 can daha aldı: Babasını kaybetti, annesi ise... Valilikten açıklama geldi! 1 tutuklama

06.09.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahte içki bu kez Hatay'da 3 can aldı. Şehrin İskenderun ilçesinde sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 12 kişiden 3’ü hayatını kaybetti. 9 kişinin ise tedavileri devam ederken olayla alakalı 10 kişi gözaltına alındı. Valilik yaptığı açıklamada 1 kişinin tutuklandığını duyurdu. Sahte içki nedeniyle babasını kaybeden, annesi ise yoğun bakımda olan Derya Aslan, “Herkes dikkat etsin. Bizim canımız yandı, yanmaya devam ediyor.” şeklinde konuştu.

Sahte içki 3 can daha aldı: Babasını kaybetti, annesi ise... Valilikten açıklama geldi! 1 tutuklama

Sahte içki sebebiyle acı haberler bu kez Hatay'ın İskenderun ilçesinden geldi. İlçede 4 Eylül günü 12 kişi sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. Bu kişiler, İskenderun Eski SSK ve Yeni Devlet hastanelerinin yoğun bakım ünitelerinde tedaviye alındı. 12 kişiden Celal Daher (63), Naci D. (64) ve Muharrem K. (62), doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğerlerinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

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10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 1 TUTUKLAMA

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içkilerin temin edildiği değerlendirilen M.K., N.D., F.B., A.D., H.D., S.D., H.N., Z.Ç., A.A. ve E.K.’yi gözaltına aldı. Şüphelilere ait 9 ikamet ve 1 iş yerinde arama yapan polis ekipleri, 84,2 litre içime hazır sahte içki ile 2 bin 600 litre fermente sahte içki ele geçirdi. Şüphelilerden adliyeye sevk edilen F.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.

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VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Hatay Valiliği, olayla ilgili açıklama yaptı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan 12 kişiden 3’ünün yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, 10 kişinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen 1 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

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BABASINI KAYBETTİ, ANNESİ YOĞUN BAKIMDA

Sahte içkiden babası Celal Daher’i kaybeden, annesi Gülseren Daher ise yoğun bakımda tedavi gören Derya Aslan, "Acımız büyük, burada annemizin kendine gelmesi için dua ediyoruz. Herkes dikkat etsin. Bizim canımız yandı, yanmaya devam ediyor. Yetkililer de bu konuda gerekeni yapsın istiyoruz" dedi. (DHA)

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Hatay sahte içki Hatay Valiliği
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