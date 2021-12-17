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Sahte içki nasıl anlaşılır? Sahte içkiden zehirlenenlerde görülen belirtiler

17.12.2021 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılbaşına az bir zaman kala sahte içki sebebiyle zehirlenme vakaları arttı, bir çok ilde can kayıpları meydana geldi. Bu nedenle yurt genelinde operasyon başlatıldı. Sahte içkiyi anlamanın birbirinden farklı birkaç yolu bulunuyor. İşte merak edilenler...

Sahte içki nasıl anlaşılır? Sahte içkiden zehirlenenlerde görülen belirtiler

Gerçek alkolle sahte alkölün tadını ayırt edemeyen tüketiciler sahte alkolden dolayı zehirleniyor ve hayatını kaybedebiliyor. Sahte içkiden zehirlenen birçok kişi de hastanelerde yaşam mücadelesi veriyor. Sahte içki alan kişilerde baş ağrısı, bulantı, görme bozukluğu ve körlük gibi belirtiler oluşabiliyor. Ayrıca koma ve solunum durması sonucu ölüm de meydana gelebiliyor.

SAHTE İÇKİ ZEHİRLENMESİNDE GÖRÜLEN BELİRTİLER

Sahte içki tüketildiğinde ilk 5 saatte sarhoşluk meydana geliyor. Zehirlenmenin belirtileri genel olarak alkolün alındığı saatten itibaren 10-24 saat sonra oluşuyor. 30. saatin ardından ciddi metabolik asidoz gelişiyor. Sahte içki kullanılmasıyla meydana gelen zehirlenme metil alkol miktarına bağlı olarak gelişen asidozun derecesine bağlıdır.

Belirtiler ise şunlardır: kusma, denge ve hareket bozukluğu, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı, bulantı, tedavi edilmediği taktirde metabolik asidoz, şiddetli karın ağrısı, sırt, kol ve bacaklarda ağrı, görme bozukluğu ve daha sonra körlük, koma ve solunum durması sonucu ölüm.

Sahte içki nasıl anlaşılır? Sahte içkiden zehirlenenlerde görülen belirtiler

SAHTE İÇKİ NASIL ANLAŞILIR?

Türkiye’de orjinal distile içkilerin cam ambalaj dışında satılması yasaktır. Diğer tüm ambalajlarda satılan distile içkiler sahte veya kaçaktır. İçkiyi satın almadan önce şişenin kullanılmış olup olmadığına dikkat edin. Eğer satın alacağınız alkol piyasa fiyatının çok altındaysa bu ürün sahte olabilir. Alkollü içkiler üzerinde yüksek vergiler olduğu için alkollü içki fiyatlarında yüksek miktarda iskonto yapılamaz. Böylece fiyatları yüksek olur. Şişenin görüntüsünde hatalar, deformasyonlar varsa güvenlik adımlarını kontrol edin.

Restorandayken şişenin önünüzde açılmasını talep edin Ayrıca şişenin sıvı miktarı gözle görünür şekilde standart düzeyin altında veya üstündeyse uyanık olun. Fabrikalarda üretilen orijinal ürünlerin içindeki sıvı miktarı otomatik olarak ayarlanır. Kapağı daha önceden açılmış alkollü ürünü satın almayın. İçki şişesinin üzerinde mutlaka hologram bulunmalı. Şişenin kapak kodu ve boyun kodu birbirini tutmalı.

Alkollü içki şişesinin kapak kısmının tutkalla yapıştırılıp yapıştırılmadığını kontrol edin. Kapağında enjektör deliğine benzer delik bulunan şişeleri almayın. Alkolü ‘TAPDK Satış Belgesi’ olan perakende satıcılardan satın alın. Şişenin arkasında tüketiciyi bilgilendirmek için Türkçe etiket olmasına dikkat edin. Etiketin üzerinde üretici ya da ithalatçı firma adı ya da adresi bulunmasına dikkat edin. Görünür ve belirgin halde bulanıklık, tortu ve fiziki kirlilik içeren alkollü içkileri asla tüketmeyin.

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