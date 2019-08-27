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Sahte kimlikle kredi başvurusu yapan şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 11:38 | Son Güncelleme

Bir banka şubesinden sahte nüfus cüzdanıyla kredi çekmek isterken yakalanan şüphelinin, 4 farklı sahte kimlikle toplam 78 bin lira kredi çektiği tespit edildi

İSATNBUL (AA) - Zeytinburnu'nda bir banka şubesinden M.K. adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanıyla kredi çekmek isteyen şüpheli suçüstü yakalandı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Ağustos'ta saat 14.30 sıralarında, Telsiz Mahallesi'ndeki banka şubesinden bir kişinin sahte kimlikle kredi başvurusunda bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Banka şubesine gelen ekipler, çalışanlarla yaptığı görüşmenin ardından M.K. adına düzenlenmiş sahte kimlikle kredi başvurusunda bulunan şüpheliyi yakaladı.

Şüphelinin gerçek kimliğinin Ayhan A. (48) olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin B.K, Y.B, S.T. ve H.Ş. adına düzenlenmiş sahte kimliklerle bankalardan toplam 78 bin lira kredi çektiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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