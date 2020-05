Sahte okey nedir? Nasıl kullanılır?

Sahte okey taşı, yalancı okey olarak da adlandırılır. Sahte veya yalancı nitelendirmesi, her el farklı bir joker taşının rengini ve sayısını temsil ettiği için yapılır. Sahte okeyin diğer taşların arasından çıkarılması veya ortadan kaybolması söz konusu olursa oyunun işleyişinde bozulmalar söz konusu olabilir. Böyle bir durumda, yerine geçebilecek tıpatıp aynı bir taş bulunmuyorsa yeni bir okey takımı alınması gerekebilir. Birçok kişi taşların kaybolması olasılığını yok etmek ve istediği her an okey oynayabileceği arkadaşlara ulaşmak için okey uygulamalarını kullanır. Siz de arkadaşlarınızla veya yeni insanlarla çevrim içi ortamda okey oynayabilmek için Çanak Okey oyunumuzu kolayca indirebilirsiniz.

OYUN SIRASINDA SAHTE OKEYİN KULLANIMI

Okey oyununa başlarken ters çevrilmiş 106 adet taş, beşerli balyalar halinde dizilir. Zar atılarak gösterge taşı belirlenir. Artan taş gösterge taşı olarak belirlenen taşın yerine yerleştirilir. Eğer çevrim içi platformda oynuyorsanız bu aşamalar sizin yerinize gerçekleştirilir. Gösterge taşının rengiyle aynı olan ve belirttiği sayının bir fazlasını içeren taş jokerdir. Göstergenin 13 numara olduğu durumlarda ise joker, aynı rengin 1 numaralı taşı olur. Gösterge açıldığında sahte okey olduğu ortaya çıkarsa gösterge yeniden belirlenir. Çünkü sahte okey tek başına sayısal bir değer taşımaz ve jokeri belirleyemez.