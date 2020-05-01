Sahte okey nedir? Nasıl kullanılır?

Diğer taşlardan tamamen farklı gözükmesi sebebiyle, ne olduğunu bilmiyorsanız, sahte okeyi ortadaki balyadan çektiğiniz zaman şaşırabilirsiniz. Bu da yapacağınız hamlenin süresine olumsuz olarak yansıyabilir. Kimi oyuncular, kafa karıştırıcı olabildiği gerekçesiyle sahte okey taşını kullanmakta çekingen davranabilir, hatta işine yaramayacağını düşünerek bu taşı bir sonraki oyuncuya atabilir. Fakat bu taş önemli bir göreve sahiptir ve oyun sırasında taşın ne işe yaradığı hakkında bilgi sahibi olmak daha başarılı bir strateji geliştirebilmenizi sağlar. Bu yazıda sahte okey nedir ve sahte okey nasıl kullanılır gibi soruların cevaplarını bulabilir ve kolayca pratiğe dökebilirsiniz. SAHTE OKEY NEDİR, NASIL KULLANILIR? Okey taşları içerisinde, üzerinde sayı olanların dışında bir sembol barındıran taşa sahte okey denir. Okey takımları veya online okey uygulamaları arasında değişiklik gösterse de üzerindeki sembol genellikle yonca, yıldız, iç içe geçmiş çemberler, gülen yüz veya çember içerisine alınmış “K” harfi olarak karşımıza çıkar. Bu taşın oyun içerisindeki başlıca görevi jokerin yerine geçmektir. El değiştikçe gösterge değişeceği için joker ve dolayısıyla sahte okeyin temsil ettiği sayı değişir. Dikkat edilmesi gereken noktalardan biri ise sahte okeyin joker olmadığıdır. Sahte okey ve jokeri birbiriyle karıştırmanız durumunda oyun sırasında yanılabilir ve doğru hamleyi yapmakta güçlük çekebilirsiniz.

Sahte okey taşı, yalancı okey olarak da adlandırılır. Sahte veya yalancı nitelendirmesi, her el farklı bir joker taşının rengini ve sayısını temsil ettiği için yapılır. Sahte okeyin diğer taşların arasından çıkarılması veya ortadan kaybolması söz konusu olursa oyunun işleyişinde bozulmalar söz konusu olabilir. Böyle bir durumda, yerine geçebilecek tıpatıp aynı bir taş bulunmuyorsa yeni bir okey takımı alınması gerekebilir. Birçok kişi taşların kaybolması olasılığını yok etmek ve istediği her an okey oynayabileceği arkadaşlara ulaşmak için okey uygulamalarını kullanır. Siz de arkadaşlarınızla veya yeni insanlarla çevrim içi ortamda okey oynayabilmek için Çanak Okey oyunumuzu kolayca indirebilirsiniz. OYUN SIRASINDA SAHTE OKEYİN KULLANIMI Okey oyununa başlarken ters çevrilmiş 106 adet taş, beşerli balyalar halinde dizilir. Zar atılarak gösterge taşı belirlenir. Artan taş gösterge taşı olarak belirlenen taşın yerine yerleştirilir. Eğer çevrim içi platformda oynuyorsanız bu aşamalar sizin yerinize gerçekleştirilir. Gösterge taşının rengiyle aynı olan ve belirttiği sayının bir fazlasını içeren taş jokerdir. Göstergenin 13 numara olduğu durumlarda ise joker, aynı rengin 1 numaralı taşı olur. Gösterge açıldığında sahte okey olduğu ortaya çıkarsa gösterge yeniden belirlenir. Çünkü sahte okey tek başına sayısal bir değer taşımaz ve jokeri belirleyemez.