HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sahte paraya dikkat

Sahte paraya dikkat

05.01.2021 11:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sahte paraya dikkat

Türkiye’de son günlerde piyasaya sürülen sahte dolarlar esnafın kabusu oldu özellikle kuyumcu esnafını hedef alan kalpazanların yaptığı paraları güncellenmeyen eski tip para sayma makineleri tespit edemiyor.

Türkiye’de son günlerde piyasaya sürülen sahte dolarlar esnafın kabusu oldu özellikle kuyumcu esnafını hedef alan kalpazanların yaptığı paraları güncellenmeyen eski tip para sayma makineleri tespit edemiyor. Para sayma makinelerinin yeni yazılımlarla güncellenmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, sahte paraların bant yapıştırma yöntemiyle de tespit edilebileceğine dikkat çekiyor.
Kuzey Irak’tan Türkiye ve Almanya’ya sokulan sahte paralar, esnafın korkulu rüyası oldu. Özellikle kuyumcuları hedef alan kalpazanlar yaptıkları sahte paralar, güncellenmeyen eski tip para sayma makinelerinden rahatlıkla geçebiliyor. Gerçeğinden ayırt etmenin imkansız olduğu paralar yüzünden Türkiye genelinde birçok esnaf büyük zarara uğramış durumda. Piyasada milyonlarca doların dolaştığına dikkat çeken uzmanlar, para sayma makinelerinin yanıltıcı olabileceği konusunda esnafı uyarıyor.
Paralar piyasaya çıktığında Türkiye’nin çeşitli noktasından kendilerine mesaj geldiğini belirten Almanya TR Kuyumcular Platformu Başkanı Yusuf Türköz “Biz bunu sosyal medya hesabımız dan duyurduk takipçilerimize. Türkiye’nin birçok iline ulaşmışlar. Sahte 50 Dolar, 50 Euro ve 50 TL’leri piyasaya sürmüş durumdalar. Makineler bu paraları ayırt edemiyor. Biz uyarabildiğimiz kadar arkadaşları uyardık” diye konuştu.

"Paraların sahte olduğunu ayırt etmenin tek yolu bant yapıştırmak"
Piyasada şu anda bulunan para sayma makinelerinin yazılım yüklenmeden sahte paraları ayırt etme imkanının bulunmadığını söyleyen para sayma makinesi üreticisi Duran Kılınç “Piyasaya iki farklı sahte para sürülmüş durumda. Bunlardan bir tanesi çift yönlü bir yüzü geçiyor diğer yüzünü makine ayırt ediyor. Ancak diğer sürülen sahte paraların iki yüzünü de makine ayırt edemiyor. Bunu ayırt etmenin tek bir yöntemi var. Kuyumcu arkadaşlarım kağıdın üzerine bant yapıştırarak ayırt edebilir. Gerçek para da kağıt banta yapışmaz ama sahte parada kağıt bantla kalkar ve bunun sahte olduğunu öğrenebiliriz" ifadelerini kullandı.
Piyasada bulunan para sayma makinelerinin güncellenmesi gerektiğine dikkat çeken Kılınç, "Bu sahte paralar için yeni bir yazılım çıkarttık eğer bu yüklenmezse bu makineler bunun sahte olduğunu ayırt edemez. Bütün kuyumcu arkadaşlar özellikle bu günler de çok dikkat etsin bütün aldıkları paraları bantla kontrol etsin makineler şu an sıkıntılı. Şu an piyasa da en az 100 milyon dolar bu şekilde para dolaşıyor” dedi.
Piyasa da bulunan paraları ayırt etmenin zorluğuna dikkat çeken kuyumcu Zafer Yılmaz ise “Çift taraflı yapılan paraları iki tarafını da makineden geçirirsek yakalama şansımız var ama diğer parada bant denemesini yapmazlarsa bunu mutlaka yiyeceklerdir. Biz inanıyoruz devletimiz bu konu da bir çalışma yapacaktır” şekilde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bella tatilde! Bella tatilde!
Bakan Soylu'dan 'Fethi Sekin' paylaşımıBakan Soylu'dan 'Fethi Sekin' paylaşımı
250 uzman yardımcısı alımı yapılıyor!250 uzman yardımcısı alımı yapılıyor!

En Çok Okunan Haberler

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Avrupa İlaç Ajansı'ndan Moderna aşısına onay çıkmadı

Avrupa İlaç Ajansı'ndan Moderna aşısına onay çıkmadı

Türkiye ambulans uçak gönderdi! Prof. Dr. Başgöz Türkiye’ye geliyor

Türkiye ambulans uçak gönderdi! Prof. Dr. Başgöz Türkiye’ye geliyor

Otomobilini internetten satışa çıkardı, hayatının şokunu yaşadı

Otomobilini internetten satışa çıkardı, hayatının şokunu yaşadı

MasterChef şampiyonundan flaş itiraflar: Ukalalık sandılar

MasterChef şampiyonundan flaş itiraflar: Ukalalık sandılar

Emniyet'ten önemli uyarı! WhatsApp'tan gönderiyorlar

Emniyet'ten önemli uyarı! WhatsApp'tan gönderiyorlar

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Diğer Haberler

İstanbul'da 30 saatlik su kesintisi! (Hangi ilçelerde su kesilecek, saat kaçta başlayacak?)

İstanbul'da 30 saatlik su kesintisi!

Bakan Soylu'dan 'Fethi Sekin' paylaşımı

Bakan Soylu'dan 'Fethi Sekin' paylaşımı

İçişleri'nden flaş açıklama: İzolasyondaki 139 bin 693 kişi kurallara uymadı

'İzolasyondaki 139 bin 693 kişi kurallara uymadı'

Doç. Dr. Yavuz Dizdar aşı olmak için şartını açıkladı

Ünlü onkolog aşı olmak için şartını açıkladı

Bilim Kurulu Üyesi İlhan’dan mutant virüs açıklaması: Sayı 15’in üzerine çıkabilir

Flaş mutant virüs açıklaması: Sayı yükselebilir

Bu haber herkesi ilgilendiriyor! Park yasağı cezasını iptal ettirdi

Bu haber herkesi ilgilendiriyor! Park yasağı cezasını iptal ettirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.