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Sahte parayla klima alan 2'si kadın 3 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 10:26 | Son Güncelleme

ADANA'da sahte parayla bir mağazadan klima satın alan 2'si kadın, 3 kişi tutuklandı.

Sahte parayla klima alan 2'si kadın 3 kişi tutuklandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da sahte parayla bir mağazadan klima satın alan 2'si kadın, 3 kişi tutuklandı.
Olay, Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi’nde meydana geldi. Ali Can T. (24) kız arkadaşı Sebiha Ü.(36) ve Gözde Gülizar A.K. (32), ikinci el beyaz eşya mağazasına gelerek buradan 2 klima satın aldı. Mağaza sahibi Suriyeli H.A., verilen 2 bin 400 liranın sahte olduğunu fark edip, polisi aradı. İş yerine gelen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini saptadı. 2'si kadın, 3 kişi kısa sürede yakalandı. Yapılan aramalarda şüphelilerin üzerlerinde 600 lira sahte para ile 2 sahte bilezik bulundu. Bulunan klimalar da H.A.'ya teslim edildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Sahte parayla klima alan 2'si kadın 3 kişi tutuklandıSahte parayla klima alan 2'si kadın 3 kişi tutuklandı

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