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"Sahte reçete" operasyonu şüphelileri adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 11:34 | Son Güncelleme

Ankara merkezli 5 ilde, pahalı ilaç ve tıbbi malzemeleri, hasta olmayan kişiler adına reçete ettirip yurt dışına satarak devleti 120 milyon lira zarara uğrattıkları iddiasıyla cuma günü gözaltına alınan 29 şüpheli, adliyeye götürüldü

Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, pahalı ilaç ve tıbbi malzemeleri hasta olmayan kişiler adına reçete ettirip yurt dışına satarak devleti 120 milyon lira zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında eczane ve ecza deposu sahiplerinin de bulunduğu 29 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı İrfan Nuri Akdeniz koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara, İstanbul, Kocaeli, Adana ve Samsun'da belirlenen adreslere cuma günü düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gözaltındaki şüphelilerden 6'sı savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, ifadeleri alınan 29 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- 40 bin kutu ilaç ele geçirilmişti

Operasyonda aralarında eczane ve ecza deposu sahiplerinin de aralarında olduğu 35 şüpheli gözaltına alınmış, kanser ilaçlarının da bulunduğu 40 bin kutu ilaç, tıbbi malzeme ve 2 silah ele geçirilmişti.

Yapılan incelemede ele geçirilen ilaçların birçoğunun kanser ve şeker hastalığı tedavisine yönelik veya organ naklinde kullanılan ve sadece hastanelerde bulundurulması gereken ilaçlar olduğu tespit edilmişti.

Ayrıca yazdırdıkları ilaçların, hastalarca kullanılmış gibi göstererek SGK'ye fatura edilmesini sağlayan ve bu yöntemle devleti 120 milyon lira zarara uğratan şüphelilerin ilaçları yasal olmayan yollardan İngiltere, Bulgaristan, Libya, lrak, Suriye, Azerbaycan, Ukrayna gibi birçok ülkede sattıkları da belirlenmişti.

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