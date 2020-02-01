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Sahte teminat mektuplarıyla milyonlarca liralık vurgun yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 09:38 | Son Güncelleme

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası sigorta firmalarının klonlarını ilk kez Türkiye'ye gelen yabancı kişiler adına kurarak kamu ihalelerine girecek firmalara sahte teminat mektubu satan 20 şüpheliyi yakaladı - Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda teminat mektubu, boş antetli kağıtlar ve klon firmalara ait kaşeler ele geçirildi - Teminat mektuplarının karşılığının olmaması nedeniyle kamuya verilen zararın hesaplanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi - Soruşturma kapsamında kamu kurumlarının uyarıldığı ve ihalelere giren firmalara ait teminat mektuplarının incelenmesinin istendiği öğrenildi

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası sigorta firmalarının klonlarını ilk kez Türkiye'ye gelen yabancı kişiler adına kurarak kamu ihalelerine girecek firmalara sahte teminat mektubu satan 20 şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, bir sigorta firmasının başvurusu üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası sigorta firmalarının adlarını kullanarak resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını gerçekleştiren bir şebekenin varlığını tespit etti.

Kısa sürede kimlikleri tespit edilen şüphelilerin eylemleriyle hem kişileri hem de devleti zarara uğrattıkları belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüphelinin yakalanması için harekete geçen mali polis, Ankara merkezli 3 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda çok sayıda teminat mektubu, boş antetli kağıtlar ve söz konusu firmalara ait kaşeler ele geçirildi

Şüphelilerden 4'ü savcılık talimatı üzerine serbest bırakılırken, emniyette işlemleri tamamlanan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. 9 firarinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

- Uluslararası firmaların adlarını kullanmışlar

Mali Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar, ele geçirilen deliller ile şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, suç örgütünün Türkiye'ye ilk kez gelen yabancı ülke vatandaşlarının adına uluslararası sigorta firmalarıyla isim benzerliği taşıyan şirketler kurdurduğu tespit edildi.

İstanbul merkezli şirketleri kurduktan sonra Ankara'da da çeşitli isimler altında farklı iş yerleri açan şüphelilerin, "güvenilir" algısı oluşturmak amacıyla lüks bir semtte çok katlı bina kiraladığı ve dolandırıcılık faaliyetlerini burada yürüttükleri belirlendi.

- Firmalara tek tek ulaştılar

Şüphelilerin, kamu ihalelerine katılan firma bilgilerini internet ortamında topladıktan sonra tek tek iletişime geçerek "hesaplı teminat mektubu" verebileceklerini söyledikleri öğrenildi.

Teminat mektubunun miktarına göre şüphelilerin aldıkları paranın ortalama bir milyon lira olduğu tespit edildi.

- Sahte teminat mektubu alan firmalar tespit edilecek

Bir taraftan sattıkları sahte teminat mektubu ile şirketleri dolandıran şüphelilerin, diğer taraftan ihaleyi alan firmaların işi tamamlayamaması durumunda teminat mektuplarının karşılığının olmaması nedeniyle kamuya verdiği zararın hesaplanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma kapsamında kamu kurumlarının uyarıldığı ve ihalelere giren firmalara ait teminat mektuplarının incelenmesinin istendiği belirtildi.

Öte yandan, soruşturmanın derinleştirilerek ele geçirilen delillerin inceleneceği ve söz konusu şüphelilerden teminat mektubu satın alan firma yetkililerinin de ifadelerine başvurulacağı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü

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