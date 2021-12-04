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  4. Sahtekarlığın böylesi! Silikon kol takıp aşı olmaya gitti

Sahtekarlığın böylesi! Silikon kol takıp aşı olmaya gitti

04.12.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya’da aşı olmak isteyemeyen adamın korona virüs aşı sertifikası alabilmek için silikon kol takıp aşı olmaya gittiği ortaya çıktı.

Sahtekarlığın böylesi! Silikon kol takıp aşı olmaya gitti

İtalya'nın kuzeybatısındaki Piyemonte yönetim bölgesine bağlı Biella'da 50'li yaşlarda bir kişi, korona virüs aşısından kaçmak için ilginç bir yol denedi. Silikon kol kullanarak hastaneye aşı olmaya giden adam, sırası geldiğinde kolunu sıvadı. Ancak aşıyı yapacak olan hemşireyi kandıramadı. Adamın kolunu sıvadığında teninin “soğuk ve lastik” gibi olduğunu ifade eden hemşire, ayrıca ten rengiyle kolunun da uyumsuz olduğunu fark ettiğini söyledi. Hemşireyi aşı yapması konusunda ikna etmeye çalışan adam hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla şikayette bulunuldu. Adamın diş hekimliği yaptığı ve Covid belgesi kuralları gereği işten uzaklaştırıldığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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Piedmont Bölge Başkanı Albert Cirio ise söz konusu durumu, “bu kadar vahim olmasaydı gülünçlük sınırında olacak bir vaka" şeklinde nitelendirerek, “Salgın esnasında tüm toplumumuzun gösterdiği fedakarlık, insan hayatı, sosyal ve ekonomik maliyet açısından bu kabul edilemez” dedi.

'YEŞİL GEÇİŞ SERTİFİKASI' KULLANILIYOR

Ülkede Ağustos'tan beri tren istasyonlarına, sinema salonlarına, restoranlara, spor salonlarına ve yüzme havuzlarına girmek için aşı, negatif test veya virüsü atlatmış olma kanıtını içeren “yeşil geçiş sertifikası” kullanılıyor. Ülkede pazartesiden itibaren söz konusu yerlere girişler sadece aşılanmış veya yakında zamanda korona virüs geçirmiş kişilere verilen “süper yeşil geçiş sertifikası” ile mümkün olacak.

Ülkedeki nüfusun yüzde 73'ü korona virüse karşı tam aşılandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Aşı
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