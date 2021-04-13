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  4. Sahur kaç dakika var? Ne zamana kadar sahur yapılır? İşte il il sahur saatleri

Sahur kaç dakika var? Ne zamana kadar sahur yapılır? İşte il il sahur saatleri

13.04.2021 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahura kaç dakika var? sorusu sahura kalkacak olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu akşam ilk iftarını açacak olan vatandaşlar saat kaça kadar sahur yapılır? sorusuna yanıt arıyor. Mübarek Ramazan ayının başlaması ile Müslümanlar bir ay boyunca oruç tutacak ve ibadetlerini yerine getirecek. Peki, sahura kaç dakika var? Ne zamana kadar sahur yapılır? İşte, il il sahur saatleri...

Sahur kaç dakika var? Ne zamana kadar sahur yapılır? İşte il il sahur saatleri

11 ayın sultanı mübarek Ramazan bugün itibari ile başladı. Oruç tutan vatandaşlar bu akşam 2021 yılının ilk iftarını açacak. Bu gece yarınki orucu için niyet ederek sahura kalkacak olanlar ise ne zamana kadar sahur yapılır? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Sahura kaç dakika kaldı? İstanbul, Ankara, İzmir'de sahura ne zaman kalkacağız? İşte, il il imsak vakitleri...

SAHURA KAÇ DAKİKA KALDI?

Bu gece oruç tutacak olan Müslümanlar Ramazan ayının ikinci sahur gecesine uyanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen saatlere göre 13 Nisan'ı 14 Nisan'ı bağlayan gecede ezan İstanbul'da 04:48 , Ankara'da 04:36, İzmir'de 05:03 saatlerinde okunacak.

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PEYGAMBERİMİZİN SAHUR DUASI

Peygamber Efendimiz meaIen buyuruyor ki: “Ey bu gecenin ve biraz sonra oIacak sahurun Rabbi oIan AIIah'ımız.. Bizi iftarIara uIaştırırken günahIarımızdan arınmış oIarak orucumuzu açmayı nasip eyIe… Âmin…”

ORUCA NE ZAMAN VE NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun en önemli şartları arasında yer alır. Niyetsiz oruç sahih olmaz. Kalben niyet etmek yeterli olsa da niyeti dil ile ifade etmek gerekir. Oruç tutmak için sahura kalkılması da niyet yerine geçer.

Ramazan orucu, belli zamanlarda tutulmak üzere adanan oruçlarla nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batmasıyla ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki zamandır. Fakat imsak vaktinin ardından yapılacak niyetin geçerli olması adına bu vakit itibarıyla bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekmektedi. Aksi hâlde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir.

Bununla beraber geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan ayının her günü için ayrı niyet edilmesi gerekmektedir. (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmadan adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine dek niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret ya da adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekmektedir.

Şafiî mezhebine göre de nafile haricindeki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak saatine dek niyet edilmediği müddetçe o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara da güneş tepe noktasına gelmeden evveline dek niyet edilebilir. (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).


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Ramazan iftar

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