Sahur vakti ne zaman? Üç aylar bugün sahur saat kaçta? 23 Ocak sahur vakti

Üç aylar bugün Recep Ayı ile başlıyor. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını birlikte ifade eden mübarek üç ayları Müslümanlar dua ve ibadetle geçirecek. 23 Ocak Recep ayı başlangıcını 26 Ocak Regaip Kandili takip edecek. Peki sahur vakti ne zaman? İşte 23 Ocak sahur vakti...

SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

2023'ün ilk orucu 23 Mart 2023 yani Ramazan ayının birinci gününde tutulur. 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gecede sahura kalkılır. Son orucu ise 20 Nisan 2023'te yani Ramazan ayının son gününde tutulur. Sahur saatleri il il farklılık gösterir.

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Recep ayının ilk gününde oruç tutulmasının büyük sevap olduğu bilinir. Oruç tutmak için Recep ayının 13. günü olan 4 Şubat ve sonrasında 14. ile 15. günü olan 5-6 Şubat günlerinde de oruç tutulması faziletli olarak ifade edilir.

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ