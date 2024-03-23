HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sahurda okunacak dua: Sahurda nasıl dua edilir? Sahur duası Arapça okunuşu, Türkçe anlamı

Sahurda okunacak dua: Sahurda nasıl dua edilir? Sahur duası Arapça okunuşu, Türkçe anlamı

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
21.03.2024 23:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

“Sahurda yemek yiyiniz; çünkü sahur yemeğinde bereket vardır.” şeklindeki sözleriyle Hz. Muhammed (s.a.v) Müslümanları sahur yapmaya teşvik etmiştir. Sahurda dualar edilebilirken, sahur vakti edilen dualar ise “sahur vakti duası” şeklinde isimlendirilir. Peki, sahur duası nasıl yapılır?

Sahurda okunacak dua: Sahurda nasıl dua edilir? Sahur duası Arapça okunuşu, Türkçe anlamı

Sahur duası, ramazan ayının ilk sahurundan başlayarak son sahuruna kadar edilen dualardandır. Sahurda okunacak duaların önemi ve faziletleri oldukça büyüktür. Oruç tutacak olan Müslümanlar, imsak saatinde yemeklerini yiyerek sahur yapar ve bu manevi vakitte dua ederler. İmsak, sözlükte kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak anlamlarını taşır. Sahurun oruçlu olunan saatlerde dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketler sağlayacağı din alimleri tarafından söylenirken, sahurda edilen dualar da içsel huzurun kapısını aralar.

Sahurda nasıl dua edilir?

Ramazan ayı, Müslümanlar için manevi hislerin ve ibadetlerin arttığı mübarek bir dönem olarak görülür. Bu mübarek ay süresince, oruç tutan kişiler güneş doğmadan önce sahur yaparlar. Oruç ibadetinin başlamasından önce, gün boyu tutulacak olan orucun hazırlığı sahurdur. Bu saatlerde edilen sahur duası da bu manevi dakikaların bir diğer tarafıdır. Müslümanlar, sahur duası okurken Allah'a yakarıp şükranlarını ifade ederler.

Edilen sahur duası sonrasında sahur masasındaki diğer insanlar tarafından hep birlikte amin denilir. Sahur duası nasıl yapılır? diye soranlara bir yanıt olarak Hz. Muhammed’in sahur duası ise şu şekildedir:

  • “Ey bu gecenin ve biraz sonra оlacak sahurun Rabbi olan Allаh’ımız… Bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip еyle, Amin.”

Sahur duası Arapça okunuşu

Sahur saatinde edilecek dualar, Ramazan ayının manevi atmosferini daha da derinleştiren ve bereketlendiren önemli bir ibadettir. Edilecek sahur duaları Arapça ve Türkçe olabilir. Örnek olarak bir sahur duası Arapça okunuşu ile şöyledir:

  • “Allahümme inni es’elüke bi rahmetikellti vesiat külle şey’in en tağfirali”

Sahur duası Türkçe anlamı ise şu şekildedir:

  • “Allah’ım! Her şeyi kuşatan her şeyi içine alan o geniş rahmetinle beni bağışlamanı diliyor ve benim günahlarımı, hata ve kusurlarımı affetmeni istiyorum.”
    Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nevşehir'de zincirleme trafik kazası! 14 araç birbirine girdiNevşehir'de zincirleme trafik kazası! 14 araç birbirine girdi
Moskova'da konser salonuna silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı varMoskova'da konser salonuna silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Lütfü Savaş'a seçim çalışması sırasında saldırıLütfü Savaş'a seçim çalışması sırasında saldırı
Anahtar Kelimeler:
sahur duası sahurda okunacak dua
En Çok Okunan Haberler
Yönetim dondu kaldı! Trabzon'da yaşananlar sonrası karar: Benim için burası bitti

Yönetim dondu kaldı! Trabzon'da yaşananlar sonrası karar: Benim için burası bitti

Moskova'da konser salonuna silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Moskova'da konser salonuna silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Babasını sokakta sırtından bıçakladı, vahşetin nedeni ortaya çıktı

Babasını sokakta sırtından bıçakladı, vahşetin nedeni ortaya çıktı

The Economist'ten dikkat çeken yorum: "İmamoğlu'nun kendi işi de tehlikede olacak"

The Economist'ten dikkat çeken yorum: "İmamoğlu'nun kendi işi de tehlikede olacak"

Polis lojmanında başından vuruldu! Komiser yardımcısı kendini savundu

Polis lojmanında başından vuruldu! Komiser yardımcısı kendini savundu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Columbia, Apple, Samsung, Stanley... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Apple, Samsung, Stanley... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.