Sahurda okunacak dua: Sahurda nasıl dua edilir? Sahur duası Arapça okunuşu, Türkçe anlamı

Sahur duası, ramazan ayının ilk sahurundan başlayarak son sahuruna kadar edilen dualardandır. Sahurda okunacak duaların önemi ve faziletleri oldukça büyüktür. Oruç tutacak olan Müslümanlar, imsak saatinde yemeklerini yiyerek sahur yapar ve bu manevi vakitte dua ederler. İmsak, sözlükte kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak anlamlarını taşır. Sahurun oruçlu olunan saatlerde dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketler sağlayacağı din alimleri tarafından söylenirken, sahurda edilen dualar da içsel huzurun kapısını aralar.

Sahurda nasıl dua edilir?

Ramazan ayı, Müslümanlar için manevi hislerin ve ibadetlerin arttığı mübarek bir dönem olarak görülür. Bu mübarek ay süresince, oruç tutan kişiler güneş doğmadan önce sahur yaparlar. Oruç ibadetinin başlamasından önce, gün boyu tutulacak olan orucun hazırlığı sahurdur. Bu saatlerde edilen sahur duası da bu manevi dakikaların bir diğer tarafıdır. Müslümanlar, sahur duası okurken Allah'a yakarıp şükranlarını ifade ederler.

Edilen sahur duası sonrasında sahur masasındaki diğer insanlar tarafından hep birlikte amin denilir. Sahur duası nasıl yapılır? diye soranlara bir yanıt olarak Hz. Muhammed’in sahur duası ise şu şekildedir:

“Ey bu gecenin ve biraz sonra оlacak sahurun Rabbi olan Allаh’ımız… Bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip еyle, Amin.”

Sahur duası Arapça okunuşu

Sahur saatinde edilecek dualar, Ramazan ayının manevi atmosferini daha da derinleştiren ve bereketlendiren önemli bir ibadettir. Edilecek sahur duaları Arapça ve Türkçe olabilir. Örnek olarak bir sahur duası Arapça okunuşu ile şöyledir:

“Allahümme inni es’elüke bi rahmetikellti vesiat külle şey’in en tağfirali”

Sahur duası Türkçe anlamı ise şu şekildedir:

“Allah’ım! Her şeyi kuşatan her şeyi içine alan o geniş rahmetinle beni bağışlamanı diliyor ve benim günahlarımı, hata ve kusurlarımı affetmeni istiyorum.”





